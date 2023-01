Professora levava aluno de 17 anos para fazer sexo no cemitério três vezes por semana

Uma professora de 25 anos foi presa sob a acusação de manter relações sexuais com um estudante de 17 anos no estado de Nebraska, nos Estados Unidos.

Segundo informações do site Daily Star, Cali Heikes levava o estudante para o cemitério da cidade, onde mantinham relações.

No Nebraska, a idade de consentimento para relações sexuais é de 16 anos, mas o sexo entre professor e aluno é considerado ilegal devido à autoridade que o professor tem sobre o estudante, por isso o ato é considerado crime.

A relação ilegal foi descoberta quando um policial parou o carro do menos e questionou para onde ele estava indo e ele disse que iria encontrar sua “amiga Cali” no cemitério da cidade, no último dia 12 de janeiro.

A polícia falou dias depois com a irmã do estudante e ela teria detalhado que a professora costumava entrar no quarto do irmão durante a noite para fazer “brincadeiras quentes”. Ela disse que eles se encontravam duas ou três vezes por semana e a polícia descobriu que eles trocavam mensagens pelo celular.

Membros da família também disseram aos policiais que acharam estranho quando o jovem perguntou como eles reagiriam se ele estivesse namorando uma garota de 25 anos.

Todas as informações e provas colhidas foram suficientes para pedir a prisão da professora, que foi solta após pagar fiança de US$ 2 mi (pouco mais de R$ 10 mil) para responder em liberdade.

Ela alguns locais dos Estados Unidos o contato sexual entre professor e aluno é considerado um crime bastante grave. Se condenada, Cali pode pegar até 20 anos de cadeia.