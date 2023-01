Noiva é forçada a cancelar o casamento por ser ‘muito próximo’ ao da cunhada

Uma noiva ficou completamente enfurecida ao descobrir que a cunhada estava exigindo que ela cancelasse seu casamento. Segundo relato, feito pela mulher no Reddit, a cunhada afirmou que ter os dois casamentos no mesmo ano tiraria a atenção do casamento dela.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva revelou que as tensões com a cunhada vem de longa data, visto que a noiva do irmão de seu noivo não é uma grande fã dela.

“Nós namoramos há 6 anos e desde que começamos a sair juntos a noiva do irmão do meu namorado não gosta de mim. Ela ficou chateada com o nosso relacionamento pois queria que meu noivo saísse com sua melhor amiga, então ela sempre tentava empurrar a amiga para cima dele”, conta.

“Sempre que tem algum evento em que vamos estar presentes, ela dá um jeito de colocar a amiga no meio, e isso continua até hoje. Por causa dessa atitude, limitamos a quantidade e o tipo de eventos familiares aos quais comparecemos”.

Ela ameaça destruir os planos do casal

Ao anunciar seu noivado, a cunhada da mulher afirmou, em tom de brincadeira, que eles deveriam ficar noivos e esperar 6 meses depois dela para se casarem, mas apenas cinco meses depois eles decidiram ter seu noivado acreditando que o comentário não passava de mais uma tentativa de intimidação da mulher.

“Ficamos noivos cinco meses depois deles e ela ficou chateada com isso. Depois ela enviou uma mensagem pedindo detalhes do planejamento do casamento, uma foto do meu anel e outros detalhes mais, o que ignoramos”.

“Nós a evitamos o tanto quanto pudemos, mas no aniversário de um parente ela acabou me encurralando e me perguntando coisas como a data do casamento, o motivo da decisão de ter um casamento e quanto os pais dela estão dando a nós para o casamento! Eu juro que estou tentando não deixá-la estragar minha empolgação, mas está difícil”, comentou a mulher.

Leia também: Madrinha é desconvidada de casamento por não pagar pela despedida de solteira

Rapidamente, outras pessoas disseram a ela para tomar precauções junto aos fornecedores de seu casamento.

“Você precisa definir senhas claras com todos os fornecedores do casamento. Faça isso desde o início pois posso ver sua cunhada tentando cancelar ou alterar seus planos pelas suas costas”, comentou uma pessoa.

“Pela sua sanidade, compartilhe o mínimo de detalhes possíveis com ela”, finalizou outra.