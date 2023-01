Mulher é abandonada após conhecer ‘o amor de sua vida’ e viajar para encontrá-lo

Após se ver em uma situação complicada envolvendo um relacionamento amoroso, uma jovem precisou dar a volta por cima e mudar seus planos para uma viagem de verão. Contando sua história no TikTok, Sophie revelou como conseguiu transformar um encontro ruim em férias incríveis depois de ser abandonada pelo amado enquanto viajava pelo mundo para encontrá-lo.

Segundo o The Mirror, Sophie compartilhou sua história em um vídeo que já conta com mais de 3,6 milhões de visualizações na rede social. Em seu relato, ela explica que conheceu o amado durante uma visita ao mercado de sua cidade e durante 10 dias viveu um romance “intenso e turbulento”.

Após o encontro, ela recebeu o convite para passar o verão ao lado do amado, que mora em Berlim, na Alemanha. Disposta a viver um amor de verão, ela decidiu viajar somente com uma passagem de ida da Califórnia para a Alemanha, mas foi surpreendida durante uma escala em Barcelona.

“Peguei um voo só de ida para a Europa para ver esse cara. Nós nos conhecemos durante 10 dias e tivemos um romance turbulento”, conta a jovem.

“Cheguei em Barcelona e ia viajar para Berlim já que ele me convidou para morar com ele ao longo de todo o verão”, mas foi aí que tudo deu errado.

Ele disse a ela para não ir

Seguindo com seu relato, Sophie conta que recebeu uma ligação do homem apenas um dia antes de embarcar para a Alemanha. A ligação mudou tudo.

“Estava em Barcelona uma noite antes do meu voo e ele me ligou dizendo: ‘ei, Soph, conheci outra pessoa, não venha para Berlim’. Eu desliguei o telefone, fiquei sentada no meu quarto de hotel e o sol estava se pondo sobre Barcelona. Fiquei feliz, acho que muita gente não ficaria, mas eu pensei que se não era para ser, então eu ia descobrir minha vida”, conta.

“De qualquer forma, no dia seguinte eu fui para Berlim e literalmente não sabia o que fazer. Aterrissei, peguei o trem para a cidade e enquanto andava na rua encontrei um cara que estudou comigo na escola!”, conta Sophie.

Após se reencontrarem, ela conta que o rapaz a convidou para um jantar onde outras pessoas que estudaram com ela também estavam presentes.

“Uma das meninas disse que ia passar um tempo fora da cidade e ofereceu seu apartamento para mim, eu passei um mês na casa dela e depois disso outras portas começaram a se abrir. Acabei passando seis meses em Berlim e foram os capítulos mais legais da minha vida!”, finaliza a jovem, que foi elogiada por diversos seguidores.

“O mundo precisa dessa sua energia! Dê um jeito de engarrafá-la e a venda”, comentou uma pessoa.

“Que história incrível! Você tem uma energia única”, comentou outra.