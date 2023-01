Mãe se revolta com lista de de presentes de internauta entregue aos avós (Reprodução/Pixabay - Michael Schwarzenberger)

Um internauta relatou ter passado por um confronto com a mãe, após criar uma lista de presentes e entregar aos avós. Com sua entrada na faculdade, os avós queriam lhe oferecer algo e receberam uma lista de sugestões.

“Eles já deram presentes antes, mas na maioria das vezes eram apenas coisas caras e inúteis, já que eu sempre disse a eles que não quero nada”, iniciou o relato, por meio do usuário u/accomplished_nugget na plataforma Reddit e sem identificar o gênero. “Às vezes, quando estou entediado, salvo itens em um quadro do Pinterest. É uma mistura de coisas aleatórias, então falei a eles depois que insistiram para me pegar algo de lá. Especifiquei para pegar apenas uma coisa.”

Embora o internauta tenha dito para os avós escolherem apenas um item para presenteá-lo, acabou recebendo todos os presentes da lista.

“Eu me senti mal na época, mas meus avós também são muito ricos, então não é nada para eles”, contou.

Desaprovação materna

Após tomar nota sobre os presentes dos avós, a mãe do internauta se revoltou. Segundo o relato, ela acusou o filho de “mendigar” presentes, além de ser uma atitude “vergonhosa”.

“O problema é que minha mãe gosta de fingir que ficou rica e não precisa deles quando lhe deram milhões para abrir seu negócio e uma casa, mas aparentemente isso é diferente, já que ela não os pediu”, desabafou.

“Me sinto um pouco mal por dar a lista de desejos ter parecido que eu estava esperando por todos eles”, finalizou.

Nos comentários, a atitude do internauta não foi vista como algo negativo. Ao questionar se teria sido “babaca” por entregar a lista, os usuários da rede negaram.

“Você disse a eles para comprar um presente para você e eles decidiram comprar todos para você. Eles sabiam que não precisavam, eles queriam”, pontuou um deles.

“Especialmente porque eles pediram ideias de presentes e foi enviado uma lista pré-fabricada para selecionar. Por que a mãe acha que seria melhor se eles dessem a ele um conjunto sofisticado de canetas-tinteiro que ele nunca usaria em vez de coisas que ele realmente deseja?”, continuou outro.

