Madrinha é desconvidada de casamento por não pagar pela despedida de solteira

Uma jovem está completamente inconformada após ter sido desconvidada do casamento de sua amiga por ter se recusado a pagar uma quantia exorbitante pela despedida de solteiro. Irritada, ela decidiu desabafar no TikTok e acabou viralizando na internet.

Segundo compartilhado pelo The Mirror, a jovem afirma que o fator decisivo para ser retirada da lista de convidados foi o fato dela se recusar a pagar R$5000 para participar da despedida de solteira da noiva.

Com mais de 4,3 milhões de visualizações, o desabafo feito por Lauren acabou fazendo com que diversas pessoas se identificassem com sua situação.

Na legenda ela relata: “Bom Deus todo-poderoso, nunca contrarie uma noiva, mesmo de forma gentil e respeitosa, ou então, ser madrinha de um casamento e dizer à noiva que você não saber se as pessoas podem gastar mais de R$5000 em sua despedida de solteira”.

Conforme relato da jovem, toda a confusão começou quando a noiva compartilhou com ela seus planos para a despedida de solteira.

“Eu passei a procurar voos e todos eram caros, então baixei um aplicativo e criei uma pesquisa anônima perguntando para as outras convidadas qual era o orçamento delas para a celebração”, conta.

Ela foi desconvidada do casamento

Segundo a jovem, assim que pegou os resultados ela alertou a noiva de que seus planos poderiam estar além do esperado pelos outros participantes da comemoração.

“Disse a ela que o orçamento das convidadas estava bem abaixo do que o que elas precisariam gastar para ir a despedida de solteira proposta. Ela me disse que se as pessoas fossem suas amigas, elas dariam um jeito”, conta.

“Eu deixei isso de lado, mas toda vez que tocamos nesse assunto nós acabamos discutindo, então eu me afastei e a fiz se sentir ‘abandonada’ por sua madrinha”.

“Para resumir: disse a ela que tentaria fazer dar certo, e ela me pediu para reservar o Airbnb para todas no meu cartão sem receber qualquer valor das outras garotas. Ela disse que era meu dever. Nós discutimos novamente e ela me convidou a deixar de ser sua madrinha e ir ao casamento como convidada”.

“Depois de uns dias ela me mandou uma mensagem dizendo que o terapeuta dela disse que eu não deveria estar no casamento, e foi isso”, finaliza Lauren.

Para os usuários do TikTok, foi um sinal de que ela deve repensar sua amizade.

“Sou noiva e sugeri uma festa com pizza e pijama! Estamos tendo uma comemoração nostálgica e dentro do orçamento de todas as envolvidas”, comentou uma pessoa.

“Eu definitivamente não sou uma boa amiga porque não vou gastar todo esse dinheiro para ir a uma festa. Ela não deve contar com a presença das pessoas se não estiver disposta a abrir mão de algumas coisas”, comentou outra.