Pai destrói pedido de casamento da filha e a deixa enfurecida

Um pai acabou estragando o pedido de casamento surpresa de sua filha e agora está precisando lidar com a situação. Apesar da filha namorar há 3 anos ele não conhecia o rapaz e acabou destruindo a surpresa.

Conforme publicado pelo The Mirror, o pai da jovem foi ao Reddit para pedir ajuda sobre como conseguir “arrumar as coisas” com a filha.

De forma anônima o homem conta que achou estranho quando o namorado de sua filha o chamou para um almoço sendo que os dois nunca se conheceram pessoalmente. Apesar disso, ele aceitou o convite, mas achou estranho o comportamento do homem.

Segundo ele, o jovem estava “uma pilha de nervos”, se atrapalhando nas palavras e evitando olhar para ele, o que tornou tudo ainda mais estranho. No entanto, quanto o jovem finalmente revelou o motivo do convite, tudo fez sentido.

“Ele criou coragem e me falou que fez o convite para me pedir permissão para casar com minha filha. Eu fiquei surpreso e disse a ele que se isso fizesse os dois felizes, então que ele tinha minha permissão”, conta.

Ele acabou estragando a surpresa

No mesmo dia, o homem conta que acabou saindo para jantar com a filha e revelou o almoço que teve junto ao namorado dela.

“Eu contei a ela sobre o almoço e sua reação inicial foi ficar em choque. Ela tinha uma ideia diferente sobre a forma que nos apresentaria a seu namorado”, conta o homem.

Apesar de aceitar o fato de que sua apresentação formal não aconteceria, a jovem ficou furiosa ao saber do pedido feito pelo namorado. O mesmo pode ser dito sobre a mãe da mulher, que acusou o homem de estragar o pedido de casamento.

Para os usuários do Reddit, aparentemente a jovem não está pronta para se casar e o pai não está pronto para aceitar o casamento, a reação dos dois comprova isso.

Leia também: Mulher estraga o próprio pedido de casamento 4 vezes seguidas

“Pode ser que sua filha não estivesse pronta para um pedido de casamento por não ter apresentado o namorado para vocês. Sinto que ele se preocupou mais com isso do que ela. Eu ficaria irritada se fosse comigo”, comentou uma pessoa.

“Tente se colocar no lugar da sua filha. O namorado dela vem até você para perguntar se poderia pedi-la em casamento, aí você diz que sim e logo depois conta a ela que ela será pedida em casamento”, comentou outra pessoa.

“A parte da apresentação é irrelevante uma vez que ele se preocupou o bastante para te perguntar antes sobre sua permissão para o pedido. Você estragou tudo ao contar para sua filha”, finalizou uma terceira.