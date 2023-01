Noiva causa confusão ao marcar o casamento no dia do aniversário do sobrinho

Uma noiva está enfrentando uma grande confusão em sua família depois de revelar que seu casamento foi agendado para o mesmo dia em que seu sobrinho faz aniversário. As coisas ficaram ainda piores quando eles revelaram que terão um casamento sem crianças.

Conforme compartilhado pelo The Mirror, a história da noiva foi postada no Reddit onde ela pediu o apoio de outros usuários da plataforma.

Sem se identificar, a noiva conta que a história completa é envolta por diversos dramas familiares e tensões dentro de sua família, fatores que colaboraram para as decisões do casal.

“Meu casamento foi marcado para Junho e eu enviei a todos um link sobre as informações com datas, orientações de roupa e tudo mais”, conta a mulher.

“Pouco tempo depois meu pai me ligou e disse que eu precisava mudar a data do casamento porque minha cunhada afirmou que é o aniversário do meu sobrinho”.

Como a data era importante para o casal, eles desconsideraram o fato e não pretendiam mudar a data, mas o fizeram para evitar mais confusão com os pais da noiva.

Eles não convidaram o sobrinho

Apesar de alterarem a data do casamento, os noivos decidiram que a celebração seria um casamento sem crianças, o que automaticamente impedia o sobrinho do casal de comparecer ao casamento.

“Nós mudamos a data, mas passamos a aplicar a regra do casamento sem filhos, ou seja, meu sobrinho não será convidado, assim como minha cunhada”, conta.

A decisão causou uma enorme confusão entre os familiares da noiva, mas ao mesmo tempo fez com que a mulher recebesse o apoio de todos no Reddit, que afirmaram que seus familiares estavam agindo de forma desproporcional ao exigir a mudança na data.

“Se meu irmão planejasse seu casamento no dia do terceiro aniversário do meu filho, eu ficaria bem com isso. Sempre podemos comemorar antes ou depois”, comentou uma pessoa.

“Você merece um casamento em uma data que signifique algo para você. Se seu sobrinho e cunhada não foram convidados então vocês não têm motivos para manter a mudança na data da celebração”, finalizou uma terceira.