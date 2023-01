Mulher fica inconformada após o marido ‘rotular’ toda comida ‘dele’

Uma mulher ficou completamente revoltada depois de descobrir que o marido passou a “marcar” com o próprio nome todas as comidas que considera dele. Segundo relato, mesmo ela sendo a responsável por todas as compras, o homem insiste em seguir rotulando os alimentos que quer consumir.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato da mulher acabou viralizando no Mumsnet, onde foi compartilhado por ela na esperança de buscar o apoio dos outros usuários da plataforma.

“Meu marido adquiriu o hábito de rotular toda comida com o nome dele, mesmo quando eu compro, na esperança de que nenhum outro morador da casa consuma aquele alimento em específico”.

“Apesar de escolher os alimentos ‘exclusivos’ dele, meu marido também insiste em utilizar tudo, absolutamente tudo, o que não está rotulado. Desde papel higiênico a sacos de lixo. Ele acha justo usar tudo o que está sem nome, mas não permite que eu utilize o que tem o nome dele”, conta.

Ela não sabe como lidar com a situação

Sem saber o que fazer e na esperança de algum outro usuário do fórum ter passado por uma situação deste tipo, a mulher afirma que não sabe como resolver essa questão.

“Acho que meu marido está agindo de forma exagerada para quem mora em uma casa com sua esposa. Compartilhar é um ato de cuidado! Mais alguém passou por algo do tipo? É irracional eu estar completamente chateada com essa situação?”, questiona a mulher.

Para outras pessoas da plataforma, a atitude do homem é uma loucura completa: “É claro que ninguém passou por isso porque é uma loucura!”.

“É um comportamento estranho da parte dele, a menos que você sempre use as coisas que ele quer usar ou comer e não o avise antes. Comece a rotular o papel higiênico e o leite”, sugeriu outra pessoa.

“É tudo muito estranho, por acaso vocês têm finanças separadas e dividem as compras? Parece que ele acha que está morando em uma república”, finalizou uma terceira.