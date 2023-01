Homem se vinga após ser envergonhado por ter um casamento sem crianças

Após testemunhar o caos causado pelas crianças da família durante o casamento de sua irmã, um homem decidiu que não queria a presença de crianças em seu grande dia. Decidido a fazer sua decisão ser respeitada pelos familiares, ele precisou tomar atitudes extremas para garantir a paz em seu casamento.

Publicando sua história no Reddit, o homem teve o relato compartilhado pelo The Mirror depois de viralizar na plataforma e receber a interação de diversos usuários.

Sem se identificar ele conta: “Minha irmã se casou no ano passado e seus desejos para o casamento foram ignorados. Apesar disso foi bem organizado e elegante, mas diversas pessoas ignoraram o fato de ser um casamento sem crianças e levaram seus filhos mesmo assim. Um gritou o tempo todo durante a cerimônia, outro quase derrubou o bolo no chão e um terceiro deixou marcas de mão no andar baixo do bolo e diversos cupcakes caídos pelo chão”.

“No Natal eu enviei os convites do meu casamento e decidimos não convidar as famílias que desrespeitaram essa regra”, conta o noivo.

Apesar da decisão do casal, não levou muito tempo para que as famílias não convidadas ficassem sabendo do casamento por meio das redes sociais, e assim que o fizeram exigiram uma explicação pública sobre o motivo de não terem sido convidados para a ocasião.

Ele decidiu se vingar

Embora tentasse resolver as coisas sem expor a situação, o noivo se viu obrigado a justificar suas ações em público.

“Temos um grupo para compartilhar as memórias dos casamentos e estes familiares descobriram que não foram convidados para o meu e decidiram cobrar explicações”.

“Eu manei uma mensagem privada para eles e pedi para retirarem a postagem, explicando que meu casamento seria pequeno e não comportaria os mesmos convidados que participaram do casamento da minha irmã, mas eles seguiram insistindo que eu os estava excluindo”.

“Cansado disso, eu postei fotos e vídeos das crianças fazendo uma confusão no casamento da minha irmã e ainda afirmei que eles sabiam e ignoraram o fato de que não deveriam levar os filhos para o casamento. Isso fez com que eles passassem a me acusar de excluir as crianças da família, mas eu falei que eles seriam excluídos enquanto não aprendessem a respeitar regras”.

Diante das revelações, o noivo conta que alguns dos familiares saíram em sua defesa e até mesmo se ofereceram para reparar os danos causados ao casamento de sua irmã.

Em pouco tempo, diversas pessoas da plataforma elogiaram a atitude do noivo. “Eles reclamaram publicamente e exigiram respostas. Você atendeu o pedido deles e respondeu”, comentou uma pessoa.

“Eles tentaram te envergonhar e forçar a convidá-los para o seu casamento, então você os colocou no lugar deles”, finalizou outra.