Noiva convida o melhor amigo para seu casamento, mas não convida a esposa dele

Uma mulher confessou estar completamente chateada ao saber que não foi convidada para o casamento da melhor amiga de seu marido. Segundo relato, eles são próximos do casal e até mesmo chegaram a ajudar no planejamento do casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit onde explicou toda a situação de forma anônima.

“Basicamente, eu e meu marido estamos juntos há 4 anos e provavelmente somos um dos poucos casais do nosso grupo de amigos que está junto a tanto tempo”.

“Logo quando começamos a namorar, meu marido me apresentou a outro casal e todos nós passamos muito tempo juntos pois moramos perto nos últimos dois anos e, durante a pandemia, eu os ajudei a planejar o casamento e o noivado quando soube que ficaram noivos e decidiram celebrar sua união no verão de 2023″, conta a mulher.

“Como é o melhor amigo da noiva, meu companheiro será um dos padrinhos dela e até mesmo foi convidado para a despedida de solteira, a qual não pode ir por estar trabalhando”.

Ela ficou magoada

Segundo a mulher, o casal enviou um convite inicia via e-mail que acabou se perdendo e passando desapercebido pela maioria dos convidados. Quando o convite oficial foi enviado, ela pediu ao marido para confirmar se foi convidada para a ocasião.

“Ele parecia convencido de que fui convidada e acabou não verificando formalmente. Nesta semana a noiva entrou em contato para falar sobre a acomodação do casamento, que será em outro país”.

“Meu marido foi convidado para ficar em uma casa com os noivos e amigos próximos, mas como não tinha espaço para mim e ele não queria me deixar sozinha decidiu alugar um Airbnb nas proximidades. Quando ele foi avisar a noiva, ficou sabendo que eu não fui convidada para o casamento”, conta.

“Eu fiquei completamente magoada com isso porque sempre nos demos bem e dividimos bons momentos. Meu marido é um dos melhores amigos da noiva e ainda assim ela não permitiu que ele me levasse como acompanhante. É tão estranho isso, passei dois anos ajudando com um casamento para depois descobrir que não fui convidada”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, toda a situação realmente parece sem sentido.

“Eu adoraria saber se todos os outros convidados especiais estão sendo obrigados a deixar seus companheiros em casa”, comentou uma pessoa.

“Não consigo me imaginar deixando de convidar o parceiro de longa data de alguém para a minha festa de casamento, ainda mais se esse alguém fosse um dos meus melhores amigos”, comentou outra.