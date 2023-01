Mulher fica irritada com a forma como sua mãe chama a neta: ‘detesto isso’

Uma mulher decidiu desabafar na internet depois de se incomodar com a forma como sua mãe se refere à neta. Segundo relato, a mãe considera que a interação entre a avó e a neta está sendo prejudicial para seu relacionamento com a filha.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato da mãe foi compartilhado no fórum Mumsnet onde ela pediu por apoio e opinião.

Na publicação a mulher conta que todo o problema está relacionado com a forma como sua mãe costuma se referir à neta: “Ela a chama de ‘meu bebê’”.

“No último final de semana meus pais ficaram com minha filha pela primeira vez. Ela tem 11 meses e nunca tinha passado a noite na casa dos avós antes”, conta a mulher.

“Todos nos encontraríamos no dia seguinte então não vimos problemas, mas minha mãe estava relutante em me deixar segurar minha própria filha ou levá-la comigo para os lugares. Ela passou a maior parte da festa segurando minha filha no colo e a levando para as pessoas. Senti falta de estar com ela e fiquei triste com a atitude da minha mãe”.

Ela não sabe como lidar com a situação

Apesar de reconhecer que a mãe é uma excelente cuidadora e avó, a mulher afirma não estar contente com a forma como ela se refere à neta.

“Desde que minha filha nasceu, minha mãe tem o hábito de chamá-la de ‘meu bebê'. Ela é uma mãe e avó excelente e eu a amo muito, mas estou chateada com isso. Não é que eu não queria que ela tenha uma conexão com a neta, mas parece que ela está assumindo o meu papel de mãe sendo que eu dou duro para criar minha filha”, finaliza a mãe.

Em pouco tempo, diversas pessoas interagiram com a publicação e compartilharam suas opiniões.

“É um pouco estranho esse tipo de atitude, mas eu deixaria passar e ignoraria. Ela provavelmente está orgulhosa de você como mãe da neta dela”, comentou uma pessoa.

“Deixe para lá ou tente corrigir sua mãe de forma suave. Em seguida, dê direções claras sobre quem deve se divertir com sua filha e quem deve cuidar da relação entre ela e outras pessoas”, sugeriu uma segunda.