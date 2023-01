Mãe é acusada de ‘roubar a herança’ da filha ao vender sua casa para o filho

Uma mãe recebeu duras críticas da filha após decidir vender a casa da família para um de seus filhos. Segundo relato, feito por ela no Reddit, o filho “fez por merecer” ter a casa só para ele.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história para pedir a opinião de outras pessoas sobre sua atitude e sobre a reação de sua filha, que ficou completamente irritada ao saber da venda da casa.

“Meu filho mora comigo há três anos. Moramos nós dois e meus dois netos, filhos dele. Ele sempre me ajudou muito com a casa, sempre cuidando das coisas e recebendo recados para mim quando estou fora. Sinto que ele investiu muito no cuidado com a casa e nos trabalhos domésticos referentes a ela”.

Decidi vender a casa para ele por um valor justo e posso usar o dinheiro para aproveitar minha aposentadoria enquanto ele constrói sua nova estrutura”, conta a mulher.

A filha dela foi contra a decisão

Para a mulher, a escolha referente a casa era o certo a se fazer já que o filho além de morar no local investiu parte de seu dinheiro em melhorias.

“Ele ficou feliz em comprar a casa, mas minha filha ficou completamente irritada e disse que estou roubando a herança dela e dos seus filhos e garantindo que tudo vá para o irmão e os filhos dele”.

“Isso não é verdade porque se algo acontecer comigo todos os meus bens serão igualmente divididos entre eles! Isso inclui o dinheiro da venda da casa, mas minha filha acha que eu fui injusta com ela. Eu realmente agi errado?”, questiona.

Para os usuários da plataforma, a casa e o que foi feito com ela só diz respeito a dona da propriedade.

“Sua filha está agindo de forma errada. Você não deve qualquer tipo de herança a ela, se vendesse a casa para um estranho e usasse todo o seu dinheiro com besteiras ainda assim você estaria no seu direito”, comentou uma pessoa.

“É um atrevimento sem tamanho ela te acusar de roubar a herança dela! Ela pode ganhar o quanto quiser, é só trabalhar”, comentou outra pessoa.

“Você está dentro dos seus direitos, mas você está beneficiando seu filho e sendo injusta com sua filha ao vender a casa para ele abaixo do valor do mercado. Ela tem direito de estar chateada com você”, discordou uma terceira.