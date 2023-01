Homem queima presente de aniversário do filho na frente de convidados: ‘Merecia ser queimado’

Em comemoração a um ano de idade do filho, um casal realizou uma festa intimista e disse aos convidados para não levar presentes, haja vista a dimensão do idealizado. Contudo, ainda assim, algumas pessoas levaram alguns presentinhos à criança. No desenrolar do encontro social, o homem acabou queimando um dos presentes à vista de todos, conforme seu relato publicado no Reddit, por meio do usuário u/StateThrowaway948375.

A festa contava apenas com um bolinho para comemorar o primeiro ano da criança. Já que alguns convidados levaram lembrancinhas, o casal decidiu abri-los para colocá-los na cama e depois voltar à companhia dos amigos próximos.

Em seu relato, o pai da criança contextualizou seu apreço e o da esposa por um clube esportivo universitário. A informação foi ligada ao presente que ele decidiu jogar no fogo.

“Minha esposa e eu somos titulares de ingressos para a temporada na maioria dos esportes para o estado e meu filho foi a muitos jogos conosco. Literalmente, todo mundo que estava nessa festa não foi para a faculdade ou foi para o estado e sabe como minha esposa e eu somos grandes fãs”, disse ele.

Leia mais um relato:

Presente torrado na brasa

De acordo com o homem, um dos presentes destinados ao seu filho era uma camiseta do clube esportivo universitário rival. Revoltado com o item recebido, ele jogou no fogo aceso que estava próximo.

O homem relata que todos riram da situação e acharam hilário. Contudo, seu amigo que o presenteou não gostou nada de ver seu presente sendo consumido pelas chamas.

Revoltado com sua lembrancinha queimada, ele gritou com o pai da criança e revelou que teria de devolver o item de onde pegou emprestado, pois se tratava apenas de uma brincadeira para ver a reação do homem.

“Eu disse que essa merda merecia ser queimada. Agora ele está reclamando que não pode receber seus vinte dólares de volta e nunca esperou que queimasse tudo imediatamente”, finalizou o relato na plataforma.