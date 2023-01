Homem é interrompido por som ‘estranho’ ao sair para correr na praia (San Francisco Animal Care & Control/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Um residente de São Francisco, na Califórnia, saiu para correr na praia e se deparou com um som não identificado no meio do caminho. Na tentativa de identificar, ele chegou à conclusão do que se tratava. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ele ouviu um latido abafado, mas não havia ninguém à vista”, disse o oficial de controle de animais Carlos Ortega ao The Dodo.

Ao avaliar as rochas dos penhascos, o homem iniciou sua busca da autoria responsável pelo som. Algum tempo de sondagem, encontrou um pequeno rostinho no meio das pedras que não parava de o encarar.

Em seguida, o homem contatou imediatamente um centro de controle de animais local para informar o achado. O oficial de controle da instituição, Carlos Ortega, se direcionou à praia assim que soube.

“Ela realmente não teve muito tempo para ficar naquela situação sem que algum mal a atingisse”, disse Ortega. “A maré estava subindo, então tive que trabalhar rápido.”

Resgate do pet

Embora o homem tenha saído do local antes da equipe de controle de animais aparecer, ele havia deixado todas as informações sobre como localizar o animalzinho dentre as rochas.

“Comecei a olhar para todas as rochas no penhasco, tentando combinar o padrão das rochas na foto com o que eu estava olhando à minha frente”, disse Ortega. “Mas toda a área parecia idêntica à imagem.”

Depois de 15 minutos de sondagem, o cãozinho, batizado de Gwen, foi encontrado pela equipe.

“Eu olhei para baixo e vi Gwen olhando para mim”, disse Ortega. “Ela estava tremendo, mas não deu um pio. Nem um único som.”

Com todo cuidado para não ferir o animal, Ortega removeu uma rocha superior e empurrou para baixo do penhasco.

“Eu me abaixei e a acariciei”, disse Ortega. “Ela parou de tremer por um segundo e se aproximou de mim enquanto eu a acariciava. Aquilo foi um bom sinal.”

Ortega finalmente conquistou a confiança de Gwen e a removeu de dentro das pedras. Ao ver que ela estava livre de ferimentos, tiraram uma bela selfie para registrar o resgate.

“Ela estava legal e calma”, disse Ortega. “Ela apenas se aninhou em mim.”

Após escanear o microchip do animal, a família de Gwen foi localizada em poucos minutos. Ortega tomou conhecimento da busca da família pelo animal algumas horas após ela ter escapado na manhã. Em seguida, a levou para seu verdadeiro lar.

Chegada animal

Ao se deparar com seus familiares, o animalzinho correu animado e feliz pelo seu resgate ter dado certo.

“A única maneira de um resgate como esse acontecer é com um esforço de equipe e a ajuda do público”, disse Ortega. “Como a corredora foi capaz de nos fornecer informações tão pertinentes e os despachantes fizeram as perguntas certas, nós a encontramos bem a tempo.”

“Vindo para o trabalho todos os dias, você tem o potencial de mudar a vida de alguém”, disse Ortega. “Neste caso, foi Gwen e sua família.”