Acidente dias antes do casamento faz noiva subir ao altar com um olho roxo

Uma noiva passou por apuros dias antes de seu casamento, mas felizmente conseguiu subir ao altar apesar de algumas pedras no caminho.

A jovem Sophia Oosterhof viu os planos de seu casamento se complicarem depois de ser atingida no olho por uma bola de beisebol durante uma partida entre amigos. Segundo o The Mirror, o acidente aconteceu apenas alguns dias antes da celebração de seu casamento.

“Sempre me imaginei subindo ao altar com a minha melhor aparência e me dediquei muito para cuidar da minha pele, propensa a acne, para evitar qualquer mancha no dia do casamento. Mas depois de ser atingida pela bola, e levada para emergência, eu só conseguia pensar na tonelada de maquiagem que precisaria para conseguir esconder o hematoma”.

“Todos que estavam no parque pararam na mesma hora e ficaram me olhando em silêncio sem acreditar no que tinha acabado de acontecer”, conta Sophia.

“Eu entrei em choque e não conseguia acreditar no que estava acontecendo apenas três dias antes do meu casamento. No começo eu não senti nada, mas depois que vi o sangue, não consegui deixar de rir da situação”.

Ela conseguiu amenizar as coisas

Determinada a conseguir estar com a melhor aparência possível em seu casamento, Sophia continuou cuidando do olho nos dias seguintes ao acidente e, por sorte, amanheceu com um pequeno hematoma no dia de seu casamento.

“Descansar foi bom e surpreendentemente eu consegui relaxar por causa do acidente. Tinha diversos planos para estes dias, mas meus amigos e familiares cuidaram de mim e me ajudaram”.

“No dia do casamento já estava melhor e o maquiador conseguiu fazer um belo trabalho deixando o acidente praticamente imperceptível. Foi preciso um olho roxo para me fazer perceber que minha aparência não era o foco do meu dia”, explica a noiva.

Registrando o ocorrido, e seu casamento, em pequenos vídeos, ela compartilhou sua história no TikTok e conquistou a simpatia de diversos seguidores.

“Muito bem! Sua atitude diz tudo! Você ficou deslumbrante nas fotos”, comentou uma pessoa ao que outra complementou: “Eu teria cancelado a coisa toda até estar sem nenhum hematoma no meu rosto”