Pais exigem que noivos tenham casamento luxuoso e se recusam a ajudá-los a pagar

Uma noiva está completamente enfurecida depois que seus pais passaram a exigir que ela e seu noivo tenham um casamento luxuoso. Apesar do orçamento inicial de R$50 mil pensado pelos, os pais da noiva exigiram que eles gastem ao menos R$200 mil na celebração. Apesar da exigência, os pais da noiva não pretendem oferecer qualquer ajuda para arcar com o valor.

Desabafando no Reddit, a noiva teve seu relato compartilhado pelo The Mirror, e chocou os usuários da plataforma ao comentar sobre as expectativas de seus pais.

“Vou me casar com uma pessoa incrível! Ele é professor e está bem com essa decisão. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia e juntos nós temos um bom orçamento. Estamos em um relacionamento há quatro anos e decidimos nos casar, o que deixou nossos pais extremamente felizes”, conta a noiva.

“Os problemas começaram por causa das expectativas dos meus pais em relação ao casamento. Eles querem um grande casamento na igreja com centenas de convidados, enquanto nós pensamos em nos casar na Jamaica durante o verão, somente com nossos pais e alguns amigos”.

“Estamos dispostos a ter um casamento como o que meus pais querem, mas não queremos pagar por isso. Recentemente nos encontramos com um planejador de casamentos e a estimativa dele é mais de 150 mil a mais do que o nosso orçamento que incluía passagens para os pais do meu noivo e seu sobrinho”.

Eles não estão dispostos a pagar

Seguindo com seu desabafo, a noiva afirma que não está disposta a gastar a quantia proposta pelos pais, visto que eles apenas querem “se exibir para os amigos” com o casamento luxuoso.

“Se eles quiserem se exibir, que seja com o dinheiro deles. Nós nos oferecemos para ceder o valor que já tínhamos planejado para o casamento, mas minha mãe afirma que estou sendo irracional ao me recusar a deixá-la ver sua única filha de noiva na frente de amigos e familiares. Eu só não estou disposta a pagar por isso”.

“Meus pais podem pagar pelo casamento, e para eles significa apenas adiar a troca do carro, então se eles não pagarem não vou fazer o casamento que eles querem”, finaliza a noiva.

Para outras pessoas do Reddit, ela está correta em sua decisão e deve seguir com o casamento da forma que preferir.

“Sinceramente, é muita audácia dos seus pais esperarem que você tenha um casamento que você não quer e que ainda pague por ele. Faça o que te faz feliz e siga com seus planos”, comentou uma pessoa.

“Faça o casamento que você quer. Não se sinta pressionada a fazer o casamento dos sonhos da sua mãe, mesmo que ela pague a conta”, finalizou outra.