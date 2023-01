Mulher troca joia dada pela sogra e teme ter comprado uma briga com a família

Uma mulher teme ter comprado uma briga com a mãe de seu marido depois de decidir trocar uma joia dada por ela. Segundo relato feito no Reddit, a joia em questão foi um presente pelo nascimento do primeiro filho do casal.

Conforme relato feito pela mulher, a decisão de trocar a peça foi pensada por meses. “Definitivamente não fazia o meu estilo e não combinava com nenhuma das minhas roupas”, conta.

“Minha sogra comprou a joia pensando em algo que ela usaria, não o que me agradaria. Além disso, incomodou muito no meu punho quando eu usei no dia em que ganhei de presente”.

A situação ficou ainda mais complicada quando ela revelou não ter um bom relacionamento com a mãe de seu companheiro.

“Nós só conversamos sobre meu marido, não temos qualquer tipo de relacionamento ou conversa que seja sobre outros assuntos. Ela quase nos levou ao divórcio além de causar diversos problemas para nossa família, então eu parei de tentar ter qualquer relação com minha sogra”.

Ela teme ter comprado uma grande briga

Segundo a mulher, ao escolher trocar a peça entregue pela sogra ela teme ter causado uma briga ainda maior entre as famílias visto que foi uma “tentativa de reconciliação” da mãe de seu companheiro.

“Após o nascimento do meu bebê ela foi gentil e me presenteou com uma joia, mas não era o meu estilo então decidi trocar por algo que eu usaria mesmo precisando acrescentar um valor a mais”.

“Foi errado da minha parte fazer a troca já que ela entregou o presente com o recibo? Eu piorei o relacionamento com minha sogra por substituir a peça por algo que eu realmente vá utilizar?”, questiona a mulher.

Para os usuários da plataforma ela agiu corretamente, mas pode esquecer as chances de ter um relacionamento com a sogra.

“Se você recebeu o recibo do presente então parece que a troca era uma possibilidade considerada por sua sogra. Se ela ficasse chateada, provavelmente não teria entregue o recibo”, comentou uma pessoa.

“Vamos normalizar o desapego. Vendi um colar de ouro que ganhei no meu batizado para poder viajar enquanto era estudante. Foi uma das melhores experiências da minha vida”, comentou outra.