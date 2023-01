Marido ameaça deixar a esposa caso ela não remova sua nova tatuagem

Tatuagens são formas conhecidas de registrar e celebrar momentos importantes. Por este motivo, uma jovem decidiu fazer uma tatuagem junto de seus irmãos pouco tempo antes de mudar de país para morar com seu marido.

Segundo relato, compartilhado por ela no Reddit, o marido não gostou da ideia e está ameaçando deixá-la caso ela se recuse a remover a tatuagem.

Sem se identificar, a jovem de 27 anos conta que conhece o marido há 9 anos sendo que eles namoraram por 5 anos enquanto ainda moravam na mesma cidade. Depois que o homem decidiu morar em outro país eles passaram por momentos de altos e baixos no relacionamento até que, no ano passado, decidiram se casar para poderem morar juntos.

“Eu pedi demissão, fiz a solicitação do visto para morar com ele e vendi a maior parte das minhas coisas. Faltando 1 mês para eu me mudar decidi fazer uma tatuagem com meus irmãos. Algo pequeno, de aproximadamente 1cm, para representar nossa união. Como tenho outras tatuagens eu não imaginava que fazer outra fosse causar algum problema com meu marido”, conta.

Ele está ameaçando deixá-la

Continuando com seu relato, a mulher conta que a briga com o companheiro já se estende por mais de 2 dias e as coisas estão longe de serem resolvidas.

“Ele diz que eu fui manipulada pelos meus irmãos e que não tenho personalidade própria. Depois disso, meu marido disse ainda que eu sou viciada em tatuagens e que não consigo ver o dano que elas causam ao meu corpo. Isso é tão injusto! Não consigo entender o motivo dele falar sobre divórcio tão facilmente”.

“Eu estou deixando minha família, minha casa e minhas coisas para estar com ele e meu marido age como se nosso casamento não fosse importante”, finaliza a mulher.

Para os comentaristas do Reddit, a atitude do homem é um grande sinal de alerta para o relacionamento.

“Isso parece uma amostra do que você vai enfrentar. Ele vai tentar te controlar em tudo e ameaçar te deixar a cada coisa que você fizer”, comentou uma pessoa.

“Cancele sua mudança! Se ele está te controlando agora as coisas vão ficar ainda piores quando você mudar para um país onde só tem ele de conhecido”, finalizou outra.