Foi sem querer? Mulher estraga o próprio pedido de casamento 4 vezes seguidas

Pedidos de casamento geralmente são realizados de forma surpresa e contando com um momento especial e significativo para o casal. No entanto, uma noiva parece ter desenvolvido a habilidade de prever os planos de seu companheiro, arruinando completamente quatro ocasiões em que ele tentou pedi-la em casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, Andy precisou de cinco tentativas para conseguir fazer o importante pedido para sua companheira, Frankie. Aparentemente ela conseguiu estragar quatro propostas com mudanças de planos na última hora, uma soneca e até mesmo algumas brincadeiras.

Segundo relato compartilhado pelo casal, a primeira proposta aconteceria em uma noite especial em que o casal estaria junto. No entanto, a jovem decidiu mudar seus planos na última hora para se encontrar com alguns amigos que estavam viajando pela Irlanda, país em que vive o casal.

Com a proposta completamente arruinada pela mudança de planos da namorada, Andy decidiu aguardar até a véspera do Ano Novo para pedir a mão de Frankie, mas o pedido foi novamente frustrado depois que ela decidiu dormir mais cedo para poder descansar para um show que faria no dia seguinte.

“Eu disse que precisava dormir mais cedo porque tinha um grande show no dia seguinte. Lembro de acordar à meia-noite e encontrar ele sentado na cama completamente mal-humorado”, conta Frankie que também descartou a possibilidade do companheiro pedi-la em casamento no palco após o show: “Ia tirar toda a atenção da minha apresentação”.

Ele precisou de cinco tentativas!

A quarta tentativa de Andy foi durante uma caminhada enquanto os dois tiravam fotos com o celular, mas Frankie estragou novamente o momento ao brincar que seria a “hora perfeita para um pedido de casamento”.

“Eu sempre fiz piadas envolvendo ele me pedir em casamento e não tinha ideia de que estava estragando seus planos de me pedir em casamento! Nas fotos da caminhada dá pra ver que ele estava com a mão no bolso quando eu estraguei tudo”.

“No dia em que ele realmente me pediu em casamento eu brinquei novamente e ele estourou. Eu me senti culpada, mas entendi que ele não queria que eu arruinasse outro pedido. Foi especial para mim e fiquei chocada quando soube de todas as tentativas que eu arruinei”.

“Eu passei a manhã o provocando sobre me pedir em casamento e quando estávamos na praia ele ajoelhou e me pediu em casamento e eu fiquei emocionada. No restaurante, enquanto jantávamos, eu perguntei há quanto tempo ele queria fazer o pedido e ele disse ‘Frankie, você arruinou quatro pedidos’. Algo que eu assumo que fiz sem querer”, finaliza a noiva.