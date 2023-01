Chris de Burgh conta que cresceu em um castelo assombrado e que falava com fantasmas

O cantor Chris de Burgh revelou recentemente ao Irish Mirror que cresceu em um castelo assombrado e que falava com fantasmas.

O músico de 74 anos, mais conhecido pela música de 1986 The Lady in Red, cresceu em um castelo chamado Bargy Castle, localizado em Wexford, na Irlanda, e comprado pelo avô do cantor em 1960.

Os pais de Burgh o transformaram em um hotel, onde um jovem Chris cantava para os hóspedes. Mas, além de cantar, Chris contou que fantasmas estavam “por toda parte” no castelo assombrado, e que os espíritos eram raivosos.

O cantor falou ainda que um dos antigos proprietários, John Harvey - que morreu em 1880 - está sepultado em um mausoléu especialmente feito na entrada do castelo, e acredita-se que seja um dos fantasmas que assombram o local.

Questionado sobre onde ele cresceu, Chris disse que o castelo era “bastante grandioso”, mas que estava uma bagunça quando seu avô o comprou.

O cantor afirma que o castelo era “definitivamente assombrado” e que até conversou com alguns dos fantasmas: “Lembro-me de andar para cima e para baixo nos corredores e sempre sentir que havia algo ali. Algumas noites, o vento soprava por toda a casa e parecia que todas as portas batiam em coro”, contou Chris.

“Meu pai viu algumas coisas se movendo. Digamos apenas que, se você acredita em fantasmas e espíritos raivosos, há mais do que o suficiente para fazer sua imaginação disparar”, disse ele ao The Sunday Times na última semana.

Uma das canções do álbum de 2014 do músico, The Hands of Man, se chama The Ghost of Old King Richard. Entre as letras, está a frase: “Eu vi o fantasma do velho Rei Ricardo, andando pelo corredor como se estivesse vivo, e com um ar de dor e tristeza, tentando voltar para o outro lado”.