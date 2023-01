Casal causa tensão na família após anunciar um ‘casamento sem crianças’

Um casal está enfrentando uma grande confusão depois de declarar que teria um casamento sem crianças e abrir uma exceção para o sobrinho da noiva, que é extremamente próximo do casal.

Segundo relato, feito pela noiva no Reddit, eles decidiram que teriam um casamento sem crianças pequenas para evitar interrupções ao longo da celebração. No entanto eles não conseguiram deixar de convidar o sobrinho da noiva com quem eles tem um relacionamento próximo.

Apesar disso, eles acabaram causando uma tensão na família já que o noivo tem um irmão distante que também tem filhos pequenos, os quais não foram convidados para a celebração.

“Meu parceiro tem um irmão com o qual ele tem não tem contato. Esse irmão tem filhos pequenos e ele e as crianças não foram convidados, mas meus sogros foram”, conta a noiva.

“Meu noivo agora acha que seus pais podem ficar magoados ao saberem que meu sobrinho estará presente, mas seus netos não”.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a noiva teme que a situação gere uma tensão entre a família, que já ficou receosa com o casamento sem crianças.

“O irmão do meu noivo e seus filhos não estarão no nosso casamento porque não foram convidados, e não por ser um casamento sem crianças. Eu temo que meus sogros fiquem magoados com nossa decisão, mas não quero excluir meu sobrinho que é extremamente próximo de nós”.

“É errado tomar essa atitude? Lembrando que não temos outros convidados que tenham filhos”, finaliza a noiva.

Para os usuários da plataforma, os noivos devem mudar a forma como se referem a seu casamento, já que não é um casamento propriamente sem crianças.

“Vocês estão olhando para o casamento da forma errada. Não é um casamento sem crianças, mas sim um casamento com seletividade de convidados”, afirmou uma pessoa.

“É normal convidar crianças próximas e isso não é um problema para seu noivo, então não parece ser um problema no geral”, comentou outra.

“Apenas não rotule seu casamento como um casamento sem crianças já que terá a presença de uma criança”, finalizou uma terceira.