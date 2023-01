“Por amor”: Com eutanásia negada, mulher mata marido em estado terminal com tiro

Ellen Gilland, de 76 anos, confessou à polícia norte-americana que atirou em seu marido, Jerry Gilland, de 77 anos, que estava em estado terminal em um leito de hospital da Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com ela, a morte foi planejada por ela e pelo marido depois que o pedido de eutanásia dele havia sido negado pela Justiça. Ela disse que queria acabar com o sofrimento dele, um pedido do próprio marido.

O crime ocorreu no último sábado, no hospital AdventHealth Daytona Beach, no condado de Volusia, na Flórida. Ela atirou com um revólver contra a cabeça do marido, que estava deitado na cama, e ele morreu na hora.

O barulho do tiro acionou o alarme do hospital e a polícia foi acionada para investigar. Ao chegar no local, encontraram a mulher armada no quarto e foram necessários quatro horas de negociação para que ela se entregasse, fosse algemada e retirada do local em uma cadeira de rodas. já que pela idade avançada também tinha dificuldades em se locomover. Ninguém mais ficou ferido.

PLANO MACABRO

Após ser presa, ela contou à polícia o plano macabro elaborado pelo marido para se suicidar, porque não queria mais viver rodeado de médicos e cuidados paliativos esperando a morte, já que estava em estado terminal de uma doença desconhecida.

O plano foi elaborado por pelo menos três semanas, mas o marido não tinha mais forças para se matar, então a esposa teve que concluir o projeto de morte por ele.

Ellen será julgada por homicídio em primeiro grau e agressão agravada com arma letal. Como foi presa sem fiança, deve aguardar o julgamento na prisão.