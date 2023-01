Pedaço de madeira preso a um poste esconde segredo inimaginável e comovente (Gustavo Oscar Perusia/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Em uma região no interior da Argentina, diversos postes de energia estão espalhados pelo local. Contudo, em um deles algo peculiar foi instalado – e encontrado: um pedaço de madeira na lateral de um poste de concreto. Relato extraído do portal The Dodo.

A história por trás da madeira conectada ao poste é comovente, pois a instalação trouxe uma grande surpresa. Ainda que sua função, ou como foi colocada, não tivesse sido desvendada até certo momento, o pedaço de madeira foi um grande gesto de generosidade.

Pesquisa de campo

Anos atrás, Gustavo Oscar Perusia, um jornalista local, foi conhecer a história por trás do peculiar pedaço de madeira. A princípio, as operadoras de serviços públicos começaram a trabalhar para atualizar a infraestrutura presente no trecho da estrada, com a troca de postes antigos para bases de concreto.

Enquanto trabalhavam na atualização das instalações no trecho, o gerente do projeto Gustavo Bernardi descobriu a existência de uma família de pica-paus dentro de um dos postes de madeira previstos para remoção. Ao se deparar com a moradia das aves, o profissional decidiu mudar a rota destinada àquele poste.

Amigo da natureza

Bernandi decidiu que a melhor opção seria guardar o pedaço de madeira para os pássaros, ao invés de despejá-los. Com o intuito de preservar o abrigo das aves, foi colocado um poste de concreto na mesma altura e direção do anterior, adicionando o pedaço de madeira.

“As aves coexistem lá sem problemas”, disse Perusia ao The Dodo.

Há anos que a mudança de instalação de energia ocorreu na região, mas as aves continuam fazendo do pedaço de madeira um verdadeiro abrigo. Perusia afirmou que os pássaros continuam a usar o espaço para habitar.

Graças ao ato de generosidade do profissional, a exceção concedida aos bichinhos valeu muito a pena.