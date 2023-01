Pai afirma que não ajudará a esposa a cuidar do filho por ser uma tarefa ‘fácil’

O cuidado com crianças pequenas pode ser cansativo e levar os pais a exaustão, no entanto uma mãe ficou chocada depois que o marido afirmou que esta tarefa é “relativamente fácil” para ela pedir por ajuda.

Furiosa, a mulher desabafou sobre sua situação no Reddit, onde o relato viralizou e acabou sendo compartilhado pelo The Mirror. De forma anônima ela explica que tem um bebê de sete meses que tem uma rotina de sono agitada, sendo ela a responsável por acompanhá-lo durante a noite visto que está de licença maternidade.

No entanto, ao pedir ajuda para o marido ela se surpreendeu quando ele ofereceu conselhos para ela se tornar “uma mãe melhor”.

“Eu só pedi a ele para ficar em casa durante uma tarde e me ajudar com o bebê ao invés de ir para a casa de sua irmã ajudá-la com a reforma. Nosso bebê tem sete meses e dorme muito mal, então eu passo as noites sozinha cuidando dele”, conta.

Ele se recusou a ajudar

Segundo a mulher, a resposta do companheiro foi praticamente imediata, mas a deixou completamente chocada e furiosa.

“Ele disse que não poderia cuidar do bebê porque o bebê só dorme se estiver mamando. Então começou a me dar dicas de como mudar os hábitos do bebê para ele se encaixar na minha rotina já que ele não pode ajudar”.

“Depois meu marido ainda falou que não é difícil cuidar de um bebê, que só é cansativo e que ele não vê onde isso é complicado. Eu estou completamente irritada com ele”, finaliza a mulher.

Para outras pessoas do Reddit, ela precisa de apoio e não de críticas.

“Você pode tentar explicar a ele exatamente com o que precisa de ajuda. Sei que é frustrante porque ele deveria saber disso sem precisar da sua orientação, mas estou ao seu lado e te entendo”, comentou uma pessoa.

“Se não é difícil então por que ele não pode te ajudar? O que ele diz não faz o menor sentido”, comentou outra.