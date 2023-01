Mulher diz ao melhor amigo que ele está sozinho por falta de higiene: ‘Não escova os dentes’

Uma jovem, de 26 anos, contou ter se desentendido com o amigo, de 26, após dizer a ele algo que não foi bem aceito. Com uma amizade de 12 anos, a mulher disse ao rapaz que ele não consegue se relacionar amorosamente por causa de sua má higiene.

“Meu melhor amigo é uma ótima pessoa com muitas características desejáveis. É educado e tem uma boa carreira e estou muito orgulhoso dele por suas realizações. Desde que éramos crianças, sempre notei que ele tinha péssimos hábitos de higiene, mas atribuí isso ao fato de ele ser um adolescente”, iniciou o relato por meio do usuário u/California098 no Reddit.

“Agora que estamos mais velhos, vejo que a higiene dele não melhorou com a idade. Ele vai à academia pelo menos três vezes por semana, mas nunca toma banho mais de uma vez por semana, nunca escova os dentes e só lava a roupa quando as roupas estão completamente duras”, continuou.

Aconselhamento e desentendimento

A jovem conta ter dado pequenas dicas ao amigo, como se passassem a noite juntos em algum lugar. De acordo com ela, já não convida mais o rapaz a ir a passeios porque ele sempre surge gorduroso.

“No mês passado, ele me disse que tinha uma queda por uma das minhas amigas mais novas e perguntou se ela era solteira. Eu disse que ela estava, mas recentemente solteira e não está procurando nada agora”, relatou.

“Ele não aceitou um ‘não’ como resposta e decidiu contatá-la pessoalmente para convidá-la para sair. Quando [minha amiga] recusou, ela mentiu e disse que estava saindo com alguém”, continuou.

De acordo com o relato, o rapaz sabia que uma das duas estava mentindo. Ao confrontar sua amiga sobre a verdade, a jovem decidiu revelar. Ela disse ao amigo que seus conhecidos o acham nojento por sua falta de higiene.

“Ele foi embora e não fala comigo há mais de um mês, insistindo que preciso me desculpar e esclarecer tudo a todos que conhecemos. Acho que estou fazendo um favor a longo prazo e ele deveria apreciar minha honestidade porque foi ele quem me confrontou sobre o motivo de eu ter mentido sobre minha amiga”, finalizou.

