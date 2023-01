Esposa é chamada de louca após comprar 40 presentes para o aniversário do marido

Presentes geralmente fazem parte das comemorações de aniversário como forma de tornar o dia do aniversariante mais especial. Recentemente uma mulher decidiu tornar o dia de seu companheiro único o optou por presenteá-lo com 40 presentes no dia em que ele completou 40 anos.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história por meio de uma publicação realizada no fórum online Musment, onde foi criticada por outros usuários devido a sua decisão.

“Meu marido está prestes a completar 40 anos e eu decidi comprar 40 presentes para comemorar a data especial. Sei exatamente o que comprar, mas não tem ideia de como entregar os presentes para ele”.

“Entregar os 40 presentes em 40 dias separados vai fazer a graça da comemoração acabar rapidamente, mas ao mesmo tempo acho que entregar 40 presentes de uma só vez pode ser exagerado demais. Também não acho que ele gostaria de uma ‘caça aos presentes’, então não sei o que fazer”, afirma.

Ela foi criticada por outras pessoas

Em pouco tempo a mulher passou a receber diversas críticas de outros usuários da plataforma que a acusaram de desperdiçar tempo e dinheiro com a comemoração exagerada. Em resposta ela afirmou:

“Vocês não têm ideia do que eu comprei ou fiz. Se são comestíveis, plantas, ferramentas ou outras coisas. Pelo meu relato você não consegue saber se comprei 40 carros de luxo ou 40 viagens extravagantes! Vamos para com o julgamento”.

“Meu marido sabe sobre os presentes e está animado com a ideia pois gosta de pequenos presentes que seja úteis e repletos de significado. Não é sobre mim, mas sobre fazê-lo se sentir especial depois de anos realmente ruins”, finaliza.

Em pouco tempo, ela recebeu outras respostas para seus questionamentos.

“Espalhe os presentes ao longo do dia, alguns no café da manhã, outros após o almoço e o restante para abrir antes de dormir”, sugeriu uma pessoa.

“Eu embrulharia todos e os deixaria em um cesto para ele escolher como quer abrir os presentes. Aí vai do seu marido decidir se abre todos de uma vez ou pouco a pouco”, finalizou outra.