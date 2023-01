Mulher é elogiada ao não apreciar presente recebido do marido: ‘Foi um tapa na cara’

Uma mulher revelou ter ficado triste com um presente de Natal que recebeu do marido. Casados há oito anos, ela conta que a intenção do homem foi presenteá-la com algo que seria útil para ele mesmo. Por meio do usuário u/Freya13901 no Reddit, ela iniciou:

“Poderia ser engraçado se não fosse tão triste para mim. Meu marido perdeu os fones de ouvido e sempre pega os meus emprestados, então decidi comprar novos para o Natal”, escreveu.

“Ele também mencionou que gostaria de ter um alto-falante melhor para usar em nossa cozinha e sala de estar, então comprei um para ele também. Só para contextualizar, nunca ouço música em casa porque já estou constantemente sobrecarregada cuidando de três filhos” continuou.

Presente inesperado e mágoa instaurada

No último Natal, a mulher foi presenteada pelo marido com fones de ouvido e um alto-falante. De acordo com ela, foi o mesmo presente que ofertou a ele na festividade.

“Agora temos dois de cada. Acho que pelo menos sei que consegui exatamente o que ele queria... Ele começou a rir pra caramba, mas para mim foi como um tapa na cara, principalmente depois do ano difícil que tivemos”, desabafou.

De acordo com a mulher, ela não acreditava ter recebido algo que somente seu marido usaria. Ao desabafar com o marido, ele deixou a sala. Posteriormente, o homem explicou que eles haviam combinado de dar um pequeno presente um ao outro, com a ideia dos fone ter sido algo prático.

Ao questionar os usuários da rede se ela seria “babaca” em ainda estar magoada, os internautas a defenderam e elogiaram sua falta de apreço pelo presente recebido.

“Ele definitivamente comprou algo para si mesmo. Espero que você os tenha levado de volta para conseguir algo que deseja”, disse um internauta, sendo o comentário mais votado.

“Devolva o presente e vá se presentear com algo legal. Sinceramente, você merece”, registrou outro usuário da rede social.

