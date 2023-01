Imagens mostram cobra mortal que foi levada para hospital por homem que foi picado

Um apanhador de cobras teve que ser chamado em um hospital de Queensland, na Austrália, depois que uma vítima de picada de cobra decidiu levar o animal com ele depois do acidente.

Drew Godfrey, do Hervey Bay Snake Catchers , foi chamado ao Hervey Bay Hospital que temia que a cobra mortal escapasse pelo local.

De acordo com o portal 7 news, um homem que havia sido mordido pela cobra colocou-a em um recipiente de plástico e levou-a para o hospital quando foi em busca de tratamento.

A medida não é recomendada, pois é mais eficaz filmar o animal ou fotografá-lo com zoom. Identificada como Cobra-de-Olhos-Pequenos-Oriental (Cryptophis nigrescens), que é extremamente venenosa.

A cobra foi retirada em segurança e o paciente se recuperou da mordida e recebeu alta do hospital.

Outro caso que e tornou viral recentemente, mostrou que as “boas-vindas” na Austrália podem ser perigosas.

Benjamin Cramp, um influencer britânico, relatou que foi mordido por uma cobra enquanto recuperava seu drone durante uma viagem na ilha Fraser, em Queensland.

Ele postou o vídeo detalhando os momentos que antecederam seu infeliz encontro e explicou que o acidente aconteceu quando ele foi procurar seu drone, que caiu após bater em uma árvore.

“Eu pisei em algo escuro e senti algo atingir meu tornozelo. Voltei para o carro, vi as marcas das presas e meio que entendi o que tinha acontecido. Não tínhamos sinal, mas me enfaixaram e me levaram para a praia. Assim que alcançamos o sinal, eles enviaram o helicóptero”, contou o influencer que foi levado para um hospital às pressas.

Confira as imagens:

