Vídeo: raio atinge caminhonete e derrete todo painel interno

Em um acidente raro, um raio atingiu a antena de uma caminhonete quando ela trafegava por uma rodovia de Goiás e a descarga elétrica causou um curto-circuito e um incêndio que derreteu toda a parte interna do carro.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o para-brisa trincado pelo calor e o interior completamente derretido pelo calor do fogo, tamanho foi o calor gerado dentro do automóvel.

Segundo o mecânico que foi acionado para resgatar o carro, o raio entrou pela antena e passou para o sistema elétrico do carro, causando um curto circuito que provocou o incêndio, derretendo o painel e toda parte internado automóvel.

Felizmente, o motorista rapidamente saiu do carro quando começou o incêndio e e não se feriu. Ele também não foi atingido pela descarga elétrica, uma vez que o automóvel funcionou como uma “Gaiola Faraday”, protegendo o passageiro do choque.

Carro derrete após ser atingido por raio. Um motorista sobreviveu a uma situação inusitada . O carro que ele conduzia ficou “derretido” por dentro após ser atingido por um raio . No entanto, o homem não sofreu nenhum ferimento. pic.twitter.com/CYKPCbBsX2 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 24, 2023

Um especialista ouvido pelo G1 do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que o raio não entrou pela antena, como disse o mecânico, mas passou pelo carro e se dissipou no chão. Ao passar pelo automóvel, ele danificou a parte elétrica.

Ele explicou ainda que não são os pneus que isolam o automóvel, como popularmente se pensa, mas o isolamento metálico da carroceria.

Dentro de casa

Nesta segunda-feira, uma mulher foi atingida por uma de descarga elétrica dentro de casa, na cidade catarinense de Lages.

Ela disse que começou a chover e ela foi desligar a máquina de lavar quando sentiu um soco na mão e apagou. Segundo seu marido, Izarina de Oliveira, de 55 anos, ficou 20 minutos desacordada, mas passa bem. “Nasci de novo”, disse a mulher, após ser atendida pela equipe do SAMU.