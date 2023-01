Noivo exige que a irmã pinte os cabelos para comparecer ao seu casamento

Um casal está sendo criticado na internet depois que a irmã do noivo decidiu compartilhar uma exigência feita por ele. Segundo relato, ela afirma que será desconvidada da celebração se continuar se recusando a pintar o cabelo.

Contando sua história no Reddit, a mulher, de 20 anos, conta que tem uma condição rara que a fez nascer com uma grande mecha de cabelos brancos. Conforme o The Mirror, a diferença entre a cor da mecha e o restante do cabelo da jovem foi o fator determinante para a discussão entre ela e os noivos.

“Eu nasci com uma condição rara que me fez ter uma grande mecha de cabelo branco em contraste com todo o restante do meu cabelo castanho. Sempre fui assim durante toda a minha vida e por vezes tentei cobrir a mecha com tinturas que só danificaram meu cabelo e minha pele”, conta.

“Meu irmão mais velho está para se casar e ele e sua noiva me escolheram como uma das madrinhas, mas as coisas saíram do controle durante um jantar de família preparado para conversar sobre o casamento”.

Eles querem que ela pinte o cabelo

Enquanto conversavam durante o jantar, a jovem conta que foi questionada pela noiva do irmão sobre quando iria ao cabeleireiro para cobrir a mecha branca em seu cabelo.

“Perguntei para ela por que eu deveria cobrir e ela disse que eu tinha que ‘cobrir aquela coisa’ para ficar bem nas fotos de casamento dela, já que sou uma madrinha”.

“Eu disse que não vou mais pintar meu cabelo e ela ficou irritada com minha resposta. Meu irmão me mandou tingir a mecha apenas desta vez com tinta temporária. Ele disse que é a escolha da noiva dele e que se eu não obedecer então não serei bem-vinda no casamento”.

“Eu ainda tentei me defender, mas acho que exagerei. Disse que meu cabelo é minha escolha e que não me importa o que falam dele. Agora meu irmão está com raiva de mim, mas eu sinto que tenho bons motivos para me recusar a mudar meu cabelo”, finaliza a jovem.

Em pouco tempo, diversos comentaristas ficaram ao lado dela e demonstraram seu apoio: “É um pedido insano e insensível da parte deles. Pedir pra você pintar o cabelo para o casamento é algo insano, e no seu caso me parece similar a um ato de bullying”.

“Um casamento não tira a sua autonomia sobre seu corpo. Não foi uma atitude normal da noiva e do seu irmão. Agora você já sabe exatamente o que ela pensa sobre você”, finalizou outra pessoa.