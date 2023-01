Mulher exige que o cunhado peça demissão para ser professor particular do sobrinho

Um homem ficou completamente revoltado ao descobrir os planos da cunhada em relação a educação de seu sobrinho. Segundo relato, publicado por ele no Reddit, a cunhada espera que ele peça demissão do trabalho para educar o sobrinho em casa.

Conforme relato feito pelo homem, que trabalha como professor em uma escola pública, foram anos de dedicação ao emprego para constituir sua carreira de forma sólida. Apesar de todas as habilitações e especializações, ele não possui as licenças necessárias para educar uma criança em casa.

“Minha cunhada disse que não confia no ensino das escolas públicas e pediu para eu largar meu emprego para educar meu sobrinho em casa. Eu me surpreendi com a atitude dela e disse que sou um professor profissional e que não é apropriado eu educar meu sobrinho em casa já que não tenho as habilitações necessárias para isso. Também a lembrei de que tenho um emprego em período integral e não quero abandonar minha carreira”, conta o homem.

“Ela não reagiu bem a minha decisão e passou a me tratar de forma indiferente e agressiva. Desde então ela reclama com meus familiares sobre minha escolha e afirma que além de ser egoísta sou um péssimo tio”.

Ele não sabe como resolver a situação

Seguindo com seu relato, o homem conta que entende as preocupações da cunhada, mas ainda assim não acha justo o pedido feito por ela ainda mais sabendo que ele precisará abandonar sua carreira.

“Eu tentei explicar que existem outras possibilidades de educação, como escolas particulares e professores especializados em educação domiciliar. Também me ofereci para ajudá-la na escolha, mas ela parece que não quer ajuda”.

“Estou em uma situação difícil pois não quero ferir os sentimentos dela, mas ao mesmo tempo não quero desistir da minha carreira para acalmar os nervos dela! Também não quero ser acusado de não me importar com meu sobrinho, então não sei como agir”, finaliza.

Para alguns comentaristas, ele deve ser sincero e direto com a cunhada.

“Se ela está tão preocupada com a educação do filho, por que não larga o emprego e o educa ela mesma?”, questionou uma pessoa.

“Ela espera que você peça demissão e dê aulas de graça para seu sobrinho? Isso é um absurdo”, comentou outra.

“Você não está ferindo os sentimentos dela. Ela é que está tentando te manipular. Ela por acaso planeja te pagar um salário maior do que o seu com professor?”, finalizou uma terceira.