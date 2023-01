‘Membro ilustre’: Shakira é homenageada pela Associação de Cornos

A história da separação da cantora Shakira e do ex-jogador de futebol Gerard Piqué ganhou um novo capítulo. Após alfinetar o ex na parceria musical com o produtor Bizarrap, a artista recebeu uma homenagem inusitada.

Conforme publicado pelo El Tiempo, a cantora foi homenageada pela Associação de Cornos de Soledad (ASOCASOL), na Colômbia. Para homenagem, o retrato de Shakira e trechos de sua nova música foram adicionados ao “Paredão dos Cornos”, um mural que conta com o nome dos mais de 200 “sócios” da organização.

Entre os nomes que já passaram pelo mural, localizado em uma das paredes da associação, encontram-se famosos e anônimos que sofreram com desilusões amorosas descobertas após uma traição.

O retrato, finalizado no dia 22 de janeiro, marca a adição de Shakira ao mural como um “membro ilustre da comunidade”, que completou recentemente 23 anos de existência a apoio a seus integrantes.

A cada ano, na época do Carnaval, a ASOCASOL atualiza o mural com o nome dos novos “associados” como forma de reforçar sua história e seu lema: “Um homem sem chifre é um homem indefeso”.

23 anos de história

Em declaração ao El Tiempo, o presidente da ASOCASOL, Wilson ‘Pella’ San Martín, contou sobre a história do “Paredão dos Cornos”.

Segundo ele, a ideia surgiu depois que um grupo de amigos soube que a esposa de um deles foi infiel. “Descobrimos, durante o carnaval, a infidelidade da esposa de um dos 246 integrantes que temos. Ele contou a um amigo que compartilhou a história com outros homens. Para demonstrar nosso apoio nós decidimos coroá-lo como ‘Rei do Chifre’ no mural e foi aí que tudo começou”.

Para presidir a associação, Wilson conta com sua experiência pessoal no assunto: “A notícia da traição me pegou. Tem homens que não superam isso e que ficam envergonhados com a situação. O fato em si não é tão ruim quanto a forma como as pessoas falam dele”.

Com isso, o objetivo é que os sócios superem o trauma com dignidade e o apoio de alguém que já passou pela mesma situação e é capaz de mostrar que é possível superar uma traição.

“Era um assunto delicado e que agora se popularizou de forma leve e engraçada, servindo como suporte. No grupo temos figuras de orientação e apoio para evitar que os novos sócios tomem decisões e ações desesperadas”, finaliza Wilson.