Garota presenteia tio e homem se tranca no banheiro por 10 minutos para gargalhar do que recebeu (Reprodução/Pixabay - Harry Strauss)

“Minha sobrinha de 12 anos gosta muito de artes e ofícios e recentemente começou a fazer crochê. Antes do Natal, ela me disse que tinha um presente surpresa para mim e parecia muito animada com isso. Respondi que estava realmente ansioso por isso também e preparei o presente dela eu mesmo (que na verdade eram materiais de arte)”, assim iniciou o relato de um homem, no Reddit.

Por meio do usuário u/SupportiveHusbandnot na plataforma, ele contou não ter segurado a risada com a troca de presentes. Tudo começou na noite de Natal, enquanto estavam em reunião de família.

“Quando abri, vi um animal de crochê, mas, para ser sincero, parecia MUITO, MUITO ruim. Não pude deixar de rir, e não consegui parar de rir, não importa o quanto tentasse reprimir. Então tive que pedir licença para ir ao banheiro, onde me tranquei por quase 10 minutos”, disse ele.

Reação de frustração

Ao sair do banheiro, o homem conta ter visto sua sobrinha chorando, com os pais tentando consolá-la. Ao se dar conta, pediu desculpas à garota e afirmou que tinha gostado do presente. Contudo, a jovem o chamou de mentiroso e disse ser uma péssima artista.

“Minha sobrinha me evitou durante a maior parte da festa depois disso. Tentei fazê-la se sentir melhor exibindo seu presente no armário da minha sala, mas minha esposa me chamou de lado no final do dia e me disse para retirá-lo depois da festa porque, nas palavras dela, era ‘muito feio’ e feito e a fez ficar desconfortável”, relatou.

De acordo com o tio, todos os adultos foram compreensivos com sua situação, embora ele tenha afirmado se sentir mal por destruir a confiança da sobrinha. Após o episódio, o homem diz não saber se um dia poderá compensá-la pela frustração.

