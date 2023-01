Comportamento tóxico? Marido se recusa a ajudar a esposa no pós-operatório

Uma mulher ficou completamente decepcionada diante do comportamento do marido. Segundo relato, ao invés de auxiliá-la durante um período de pós-operatório o homem a culpou por precisar reagendar alguns compromissos de trabalho.

De forma anônima a mulher relatou sua história no Reddit e teve o desabafo compartilhado pelo The Mirror. Após contar sua história ela ainda questiona se realmente estava errada ao pedir o apoio do marido diante da necessidade do procedimento cirúrgico.

“Eu tenho 33 anos e recentemente precisei fazer um procedimento cirúrgico. Tive alta no mesmo dia, mas não tinha permissão para dirigir do hospital para casa e também precisava de um acompanhante comigo ao longo das primeiras 24 horas do pós-cirúrgico”, conta.

“Pedi ajuda ao meu marido, que concordou em me levar ao hospital e me acompanhar no pós-operatório, então eu aceitei fazer o procedimento. Meu marido é diretor de uma empresa e tem a rotina bem agitada, então é difícil para ele se afastar do trabalho”, explica.

“Eu realmente precisaria de ajuda pois nós temos quatro filhos que tem menos de 6 anos, sendo que o mais novo nasceu meses atrás. Então além de trabalhar me tempo integral eu também me dedico ao cuidado das crianças”.

Ele se recusou a ajudar a esposa

Segundo a mulher, assim que chegou ao hospital e passou pelo procedimento de internação, ela disse ao marido que ele poderia se ausentar enquanto ela passava pela cirurgia, retornando somente quando ela voltasse para o quarto.

“Quando saí da recuperação meu marido não estava lá, mas a babá dos meus filhos estava em seu lugar. Eu tive algumas complicações na cirurgia então o procedimento demorou mais do que o esperado, então meu marido só chegou quando eu já estava pronta para ir embora”.

“Ele ficou irritado por eu ter ligado e enviado mensagens perguntando onde ele estava, depois me levou para casa em silêncio e saiu. A babá foi dar uma volta com as crianças para eu conseguir descansar um pouco, mas me senti mal e precisava dos remédios que ficaram no carro do meu marido. Quando liguei para ele, o celular estava na caixa postal”.

Depois de tentar contato com o marido por diversas vezes, ela conseguiu descobrir que ele estava trabalhando no município vizinho e que demoraria para retornar.

Leia também: Mulher afirma estar cansada de ser tratada como uma ‘secretária’ pelo pai

“Quando ele chegou eu estava chorando e ele irritado comigo. Nós discutimos e ele me culpou por ter reorganizado toda sua agenda para conseguir me levar para o hospital. Ele ainda disse que sou ingrata por brigar com ele por causa do remédio. Passei a noite acordada cuidando do bebê enquanto ele dormia e quando ele acordou disse que eu não deveria pedir ajuda dele se precisasse de algo”.

Em pouco tempo o comportamento do homem chamou atenção de outras pessoas que afirmaram tratar-se de um relacionamento tóxico e abusivo.

“Eu passei por uma cirurgia pouco tempo depois de ter meu filho, meu marido cuidou de mim e ajudou com o bebê sem reclamar, apenas sendo atencioso”, comentou uma pessoa.

“A babá dos seus filhos parece ser um marido melhor do que o seu companheiro”, sinalizou um segundo enquanto outra pessoa complementou: “Este homem não vai mudar de comportamento, ele não liga para você”.