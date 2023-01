Porco reage e provoca morte de açougueiro que avançou com cutelo na mão

Encurralado e prestes e ser abatido, um porco reage e ataca um açougueiro de 61 anos que preparava para fatiá-lo com um cutelo de 40 centímetros, em um matadouro de Hong Kong.

O animal havia levado um tiro de arma de choque para deixá-lo tonto e vulnerável para o profissional abatê-lo, como ocorre em todos os casos no matadouro, no entanto o porco se recuperou em poucos minutos do choque, que geralmente deixa os animais inconscientes bastante tempo, e partiu para cima do açougueiro.

No momento do ataque, o açougueiro trazia na mão um enorme cutelo de 40 centímetros e o choque com o porco o derrubou no chão, fazendo com que se cortasse com a faca extremamente afiada, perdendo muito sangue.

LEIA TAMBÉM: Noiva retira convite do padrinho do noivo após descobrir paixão secreta

O home, cujo nome não foi divulgado, foi encontrado por um colega de trabalho caído em uma poça de sangue com um grave ferimento no pé esquerdo um bom tempo depois do ataque. Ele ainda estava consciente e mantinha o cutelo na mão para evitar que o porco o atacasse novamente, mas já estava muito debilitado.

Ele ainda foi levado às pressas para o hospital local, mas foi declarado morto momentos após dar entrada na emergência em função da massiva perda de sangue.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra caninana nadando com agilidade; a cobra mais rápida do Brasil

Embora a polícia tenha confirmado a história do ataque do porco, foi aberta uma investigação policial para apurar a situação da morte do idoso no matadouro. “Vamos concluir a investigação o mais rápido possível para identificar a causa do acidente, apurar a responsabilidade dos responsáveis”, disse um porta-voz do departamento.

LEIA TAMBÉM: OVNI? Nuvem estranha aparece na Turquia e apavora moradores

A polícia não informou se o porco agressor foi abatido.