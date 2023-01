Pai revela o nome do filho e agora precisa lidar com a reação da família

Uma mãe decidiu compartilhar sua frustração com as reações dos familiares de seu marido ao descobrirem o nome do primeiro filho do casal. Segundo ela, os parentes de seu marido também ficaram “decepcionados” com a chegada de mais um menino na família.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe levou sua história para o fórum Mumsnet, onde pediu a opinião de outros pais e mães. Irritada com o marido, ela afirma que não queria revelar o nome do bebê antes de seu nascimento.

“Meu parceiro acabou revelando o nome do nosso bebê sem ter o meu consentimento. É o nosso primeiro filho e todas as crianças do lado dele da família são meninos. Então todos receberam a notícia com ‘desânimo’ e um pouco de desinteresse”, conta.

“Eu queria manter segredo até o nascimento pois sabia que lidar com os comentários deles seria pior se soubessem o nome e o sexo do bebê”, explica a mãe.

Eles se sentiram pressionados

Seguindo com seu relato, a mãe conta que ela e o companheiro se sentiram pressionados a revelar o sexo e o nome do bebê para a família.

“A mãe do meu companheiro queria começar a tricotar o enxoval do bebê, então decidimos revelar que estamos esperando um menino. Na hora todos ficaram sem reação, mas meu marido continuou falando e acabou revelando o nome que escolhemos”.

“Fomos recebidos com um ‘esse nome pode ser considerado legal?’ e ‘o que tem de errado em usar os nomes tradicionais da família’. Na hora eu consegui me segurar, mas fiquei completamente arrasada”.

“Estou arrasada tanto pela falta de entusiasmo por ser um menino e também por conta da revelação do nome. Senti como se fosse uma quebra de confiança e intimidade. Não sei como lidar com isso”, confessa a mãe.

Para os usuários da plataforma, ela está tendo uma reação exagerada a situação como um todo.

“Porque você queria manter o nome em segredo? Parece estranho ficar chateada com isso. Ninguém sabe mais da sua gravidez do que você mesma. É bom ouvir como será a recepção das pessoas ao nome do bebê”, comentou uma pessoa.

“Você ainda está animada com a chegada do seu filho, e é isso que importa de verdade”, finalizou outra.