Padre foi para o inferno e revelou música que é cantada por demônios; saiba qual

Quem não se lembra da teoria da conspiração dos anos 80 de que as músicas da Xuxa, como Ilariê, faziam parte de um pacto dela com o diabo? Na época, diziam que bastava ouvi-las de trás para frente para ouvir as mensagens que invocavam o demônio.

Estamos em 2023 e agora um padre de Michigan nos revela que a música que é sucesso no inferno é cantada por nada mais, nada menos, do que Rihanna. Confira o vídeo:

O padre Gerald Johnson publicou em sua conta no TikTok, um vídeo afirmando que em 2016 ele morreu após sofrer um ataque cardíaco e acabou indo para o inferno! “Minha experiência quando vi o inferno em fevereiro de 2016. Nunca mais serei o mesmo depois disso”, legendou o padre.

Entre as torturas que o padre descreveu, ele contou sobre uma seção de músicas do inferno, em que as piores torturas eram dadas. E não é qualquer música!

Johnson esclareceu que, apesar de não serem versões originais, tem certeza que ouviu um grupo de demônios cantando incorretamente “Umbrella”, de Rihanna, e “Don’t Worry Be Happy”, de Bobby McFerrin, como forma de tortura.

me arriving in hell and hearing UMBRELLA by Rihanna pic.twitter.com/QWiA6ZdREJ — frances (@Frances65227105) January 23, 2023

“Cada palavra de cada música foi feita para torturá-los pelo fato de eles não adorarem a Deus por meio da música enquanto estavam na Terra”, disse Johnson.

No vídeo, o padre ainda desabafa que achava que estava a caminho do céu, após ter morrido e se surpreendeu quando viu que não era. “Achei que fiz tanto bem durante a minha vida e que ajudei tantas pessoas, mas mesmo assim desci [para o inferno]”, ele compartilhou. “Eu entrei no centro da Terra. As coisas que vi lá são indescritíveis. Isso traz tantos sentimentos difíceis quando eu falo sobre isso”.

O padre diz ainda que não desejaria essa experiência que viveu nem para o seu pior inimigo: “Eu não me importo com o que ele fez comigo. Ninguém merece isso”.

Johnson lembra que, na época, ficou com raiva de Deus, pois acreditava que só tinha feito bem na vida dele, então não fazia sentido estar lá. “Eu me levantei do Inferno e voltei para a Terra - e Deus falou comigo. Ele disse: ‘Você estava secretamente zangado com as pessoas que o prejudicaram, você esperava que eu os punisse. Estes não são o seu povo. Este é o meu povo. Eu só quero que você se concentre na tarefa que lhe dou.’ Mesmo que eu tenha feito o bem, o que eu tinha em meu coração era a falta de perdão para as pessoas que me ofenderam”, testemunhou.