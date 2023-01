Noiva retira convite do padrinho do noivo após descobrir paixão secreta

Uma noiva está passando por momentos complicados depois de ouvir o melhor amigo de seu noivo confessar uma paixão secreta. Segundo relato, a confissão foi feita enquanto o homem estava alcoolizado.

Preocupada com a situação, a noiva buscou apoio no Reddit, onde seu relato viralizou e chegou a ser compartilhado pelo The Mirror. De forma anônima, ela conta que seu casamento está programado para acontecer daqui a 2 meses e que seu noivo terá o melhor amigo como padrinho durante a celebração.

“Ele e seu amigo são muito próximos um do outro. Recentemente meu noivo disse que, anos atrás, seu amigo confessou estar apaixonado por ele enquanto os dois estavam bêbados”.

“Na época ele ficou surpreso porque seu amigo só namorou, e ainda namora, mulheres, então ele ignorou isso e depois nunca mais tocou no assunto com o amigo. Apesar disso, meu noivo não sabe ao certo se o amigo se lembra da confissão”, conta a noiva.

Ela teme que o padrinho ainda tenha sentimentos pelo noivo

Seguindo com seu relato, a noiva conta que tem ficado inquieta desde que soube sobre a declaração feita pelo amigo de seu noivo, fato que a levou a tomar uma difícil decisão.

“Eu temia que ele arruinasse meu casamento por ciúme, então enviei uma mensagem privada pedindo a ele que se retirasse de sua posição de padrinho e que não viesse ao casamento pois eu estava desconfortável com sua presença. No entanto, meu noivo descobriu a mensagem e agora está furioso comigo”.

“Nós conversamos sobre isso e a discussão chegou a um ponto em que eu o mandei escolher entre mim e seu amigo, ele respondeu dizendo que sou infantil e que ainda nem nos casamos e já estou agindo como uma ‘noiva neurótica’. Depois disso ele foi para casa da mãe e não falou mais comigo. Eu agi errado?”, questiona.

Para a maioria das pessoas que interagiram com a publicação, ela agiu errado. “Você chegou a conclusão de que o amigo do seu noivo ia sabotar seu casamento? Você deveria ter conversado com seu noivo sobre as suas inseguranças ao invés de tentar retirar o amigo dele da celebração”, comentou uma pessoa.

“Você poderia ter insistido para seu noivo conversar com o amigo, mas nunca poderia ter feito o que fez. Espero que seu noivo termine com você”, comentou outra.

“É melhor cancelar o casamento agora porque antes mesmo de casar você já acabou com a confiança do seu noivo. Ele nunca mais vai te contar algo em segredo sem se sentir nervoso a respeito disso”, finalizou uma terceira.