Mulher afirma estar cansada de ser tratada como uma ‘secretária’ pelo pai

Uma mulher decidiu buscar ajuda na internet para encontrar uma forma de lidar com as demandas de seu pai. Segundo relato, mesmo durante seu horário de trabalho ela recebe diversas solicitações para auxiliar o pai em tarefas exclusivamente dele.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher buscou apoio no Reddit onde contou sua história de forma anônima. “É errado da minha parte dizer ao meu pai que ele não é minha prioridade durante o meu horário de trabalho?”.

“Eu tenho 37 anos e trabalho em casa, geralmente tenho uma sobrecarga de demandas e ainda preciso lidar com solicitações externas. Enquanto trabalhava, meu pai bateu no meu escritório e pediu ajuda com um e-mail. Eu o ajudei em 20 minutos e depois voltei para minha reunião”.

“Enquanto estava na ligação, meu pai pediu novamente por ajuda, mas eu disse que não poderia fazer isso no momento pois estava ocupada. Depois que a reunião terminou eu levei 2 horas para adiantar meu trabalho e depois usei meu almoço para buscar minha filha na escola”, explica a mulher.

Ela afirma que é tratada como “secretária particular” do pai

Seguindo com seu relato, a mulher então conta que, ao chegar em casa, recebeu diversos questionamentos do pai sobre não tê-lo informado a respeito do término da reunião.

“Eu disse que tinha muito trabalho a fazer e ele reclamou que precisava de mim para enviar outro e-mail. Ele tem um histórico de me tratar mais como sua secretária do que como sua filha. Eu já estava cansada e disse que meu trabalho me paga para enviar e-mails e que atender as demandas dele enquanto estou trabalhando não é uma prioridade”.

“Ele então disse que é meu pai e que eu deveria entender que ele precisa da minha ajuda. Eu já estava exausta a essa altura e disse que ele deveria aprender a fazer as coisas por conta própria, pois meu trabalho e minha filha são minhas prioridades”, conta a mulher.

Em resposta, os usuários do Reddit afirmaram que ela pode ajudar o pai como e quando conseguir, mas que ele não pode exigir ajuda.

“Se ele fosse até a empresa que você trabalha para pedir ajuda, todos veriam que a atitude dele é inapropriada. Ele deve pensar e encarar o escritório de casa da mesma forma”, comentou uma pessoa.

“Você tem um emprego, uma filha e muitas coisas a fazer. Não é sua responsabilidade administrar os e-mails do seu pai”, comentou outra.

“O fato do seu pai considerar os e-mails dele uma prioridade em relação ao seu trabalho e a sua filha é um problema”, finalizou uma terceira.