Mesmo sem ter um emprego, pai se recusa a ajudar com os cuidados do filho

Após ceder aos desejos de seu marido em relação à paternidade, uma mulher está passando por problemas depois que o homem se recusa a ajudá-la nos cuidados com o filho do casal. Enquanto ela queria esperar para ter filhos, ele insistiu em ser pai o quanto antes para “ter energia para acompanhar o desenvolvimento das crianças”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe exausta usou o Reddit para desabafar sobre sua situação e pedir o apoio de outras pessoas.

Sem se identificar, ela conta que o marido foi inflexível sobre ter filhos ainda jovem, no entanto ele se recusa a ajudá-la com o filho mesmo sem estar trabalhando no momento.

“Temos um bebê de 2 meses em casa e meu marido não trabalha. Ele está buscando emprego faz um tempo, mas ainda assim não me ajuda em nada com nosso filho, principalmente durante a noite”.

“Ele só faz as coisas quando eu peço, e faz especificamente o que eu peço. Além disso, ele sempre demora para fazer tudo porque está ‘ocupado’ jogando videogame”, conta.

Ela não sabe como fazer o marido ajudar

Cansada de conversar com o marido sobre essa situação, a jovem mãe explica que diversas vezes acaba se vendo em meio a brigas e discussões com o companheiro.

“Muitas vezes eu penso em como ele foi inflexível sobre ser pai ainda jovem enquanto eu estava bem em esperar para ser mãe. No entanto, todo o trabalho ficou para mim”.

“Eu sei que estou melhor do que outras mães, mas estou entrando em um ciclo de ódio por me sentir dessa forma. Sinto que perdi toda a conexão que eu tinha com meu marido e estou com medo do que pode acontecer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o desfecho da história pode não ser o esperado.

“Da forma como está hoje, seria mais fácil você ser uma mãe solteira. Pelo menos você não precisaria ter que se preocupar em cuidar de dois bebês ao invés de um”, comentou uma pessoa.

“Os sentimentos de ressentimento não somem da noite para o dia. Considere buscar a ajuda de um conselheiro de casal, caso contrário as coisas tendem a piorar”, finalizou outra.