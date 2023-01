Mãe é avisada de que o nome escolhido para seu filho pode causar problemas

Nomes de bebê sempre são tema de discussões intermináveis. Existem os pais que preferem nomes tradicionais, aqueles que preferem nomes únicos e os que escolhem nomes de família. No entanto, nem sempre é possível agradar a todos com a escolha realizada.

Recentemente uma futura mamãe precisou lidar com uma grande rejeição ao nome escolhido para sua filha. Buscando por um nome único, ela decidiu questionar os pais do fórum Mumsnet sobre o nome desejado para sua bebê, e acabou precisando lidar com comentários acalorados.

Segundo o The Mirror, a mulher contou que ela e seu companheiro passaram meses tentando escolher o nome de sua filha.

“Atualmente estou no oitavo mês de gestação, quase chegando ao nono mês. Estamos discutindo nomes há meses e parece que finalmente chegamos a uma conclusão”, conta.

“Decidimos chamar nossa filha de Halo”.

O nome não foi bem recebido

Continuando com sua história, a mãe explica sua escolha inusitada para o nome da filha.

“O nome que daremos a ela é Halo, e seu segundo nome será Raye”, explica a mulher que, logo em seguida, questiona os demais usuários da plataforma sobre a validade de sua escolha.

Em pouco tempo, diversos comentários foram feitos sendo que a maioria tentava convencer a mãe a mudar de ideia.

“Eu falei esse nome em voz alta algumas vezes e preciso admitir que é um pouco exagerado, então para mim seria um grande não”, comentou uma pessoa.

“Não seja irresponsável! Mude de nome agora”, comentou outra ao que uma terceira complementou: “Sem ofensas, mas definitivamente não é um bom nome”.

“Você está condenando sua filha a viver uma vida de tormento e intimidações”, comentou outra pessoa.

Apesar disso, alguns pais pareceram concordar com a escolha do casal: “Halo parece ser um nome legal. Ele me faz pensar em imagens de ouro, luz e anjos o que é algo bom para uma garota, ma minha opinião”.