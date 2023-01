Esposa confessa mentir para o marido há mais de 12 anos e o motivo surpreende

Uma mãe está passando por momentos complicados depois de perceber que uma “mentira inocente”, contada por ela há 12 anos, pode ser desmascarada pelo marido. Preocupada com as reações, ela agora busca por apoio para saber como lidar com a situação.

Publicando seu relato no Mumsnet, a mulher conta que desde os primeiros dias de namoro com seu atual companheiro ela tomou a decisão de “contar uma mentira” para “aliviar o desconforto” do companheiro diante de um de seus pratos preferidos.

Conforme o The Mirror, ela relata que o homem se sentia mal ao saber que ela consome pratos preparados a base de pato já que ele costumava ter alguns “patos de estimação” quando era mais novo.

Sem abrir mão de suas vontades, a mulher se envolveu em uma teia de mentiras que agora pode alcançar os filhos do casal, o que coloca tudo em risco.

“Meu marido não come carne de porco e pato, então não estou mentindo sobre a comida que ele consome, mas sim para evitar que ele se sinta mal por eu comer pato. Pensei que era apenas uma mentira inofensiva e com um bom motivo”.

A mentira já dura 12 anos

Continuando seu relato, a mulher revela que sempre que pede um prato a base de carne de pato fala para o marido que na verdade é um prato a base de carne de porco, evitando que ele consuma o alimento e garantindo uma de suas refeições preferidas.

Para isso, ela acabou envolvendo sua família que mantem o mesmo discurso que ela. No entanto, agora que os filhos são crescidos, ela precisa decidir entre manter a mentira e convencê-los a esconder a verdade do pai, revelar a verdade ou abrir mão do seu prato preferido.

“Eu devo continuar mentindo e dizendo a eles que é carne de porco? Se eu contar a verdade um deles vai dizer ao pai e toda a minha teia de mentiras vai desmoronar. Sei que foi errado deixar isso chegar tão longe, mas não posso voltar atrás”.

A reação dos usuários da plataforma foram diversas: “Eu continuaria e envolveria meus filhos no segredo”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito, mas é uma situação inusitada. Pare de pedir o prato a base de pato ou diga que o prato de porco saiu do cardápio e que você quer comer o prato a base de pato”, comentou outra.

Uma terceira sugeriu: “Não envolva as crianças! Pare de pedir o pato”.