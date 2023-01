Ela teme ter estragado seu relacionamento após acidentalmente insultar a sogra

Uma mulher teme ter “colocado um ponto final” em seu relacionamento. Segundo relato, ela cometeu uma série de “erros” que podem ter insultado sua sogra no dia em que a conheceu.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua situação por meio de uma postagem feita no fórum online Mumsnet. De forma anônima ela conta que cometeu uma série de erros que podem ter comprometido a forma como os pais de seu companheiro a veem.

“A primeira coisa que fiz foi pisar em um cocô de cachorro e sujar o tapete dela. Depois, enquanto ela me mostrava sua casa, eu acabei insultando seu gosto para decoração sem querer”.

“Ela disse que precisava redecorar todo o espaço, pois os moradores antigos tinham um péssimo gosto, eu concordei com ela e depois, quando ela me mostrou o banheiro, reforcei a minha opinião. Bem, ela tinha acabado de redecorar o banheiro”.

Os erros não pararam por aí

Continuando seu relato, a mulher então revela que foi responsável por quebrar um dos copos preferidos da sogra enquanto a ajudava com a louça na cozinha.

“Para finalizar, eu consegui danificar a descarga do vaso sanitário de alguma forma. Simplesmente apertei e não parava de sair água para todo lado! Ela também não gostava da ex-namorada do meu companheiro, mas ele disse que não devo me preocupar com isso. Bem, depois de tudo o que aconteceu eu estou completamente mortificada e morrendo de vergonha de voltar lá. Acho que nunca mais vou conseguir olhar no rosto da mãe dele”.

Leia também: Após três meses de relacionamento ela descobriu que o namorado tem um filho

Para os usuários da plataforma, ela precisa se acalmar. “Achei que foi uma situação engraçada no geral, mas você realmente deve estar envergonhada. Tenho certeza de que as coisas vão ficar bem e futuramente vão se tornar motivo de risadas. Uma dica: quando for a casa de outra pessoa, tire os sapatos ao entrar”.

“Talvez seja uma forma do destino te avisar de que ele não é o cara certo para você”, sugeriu uma segunda pessoa, ao que uma terceira complementou: “Termine com ele agora mesmo e minimize as perdas”.