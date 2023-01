Jovem desiste de ir a casamento após descobrir detalhes da celebração

Uma jovem está considerando cancelar sua participação no casamento de dois amigos. Segundo relato feito por ela no Redditk, alguns detalhes da celebração a fizeram desconfiar das verdadeiras intenções do casal ao convidá-la para a ocasião.

De forma anônima a jovem relata que um casal de amigos se casará em fevereiro em uma celebração realizada na Islândia. Por conta da viagem e hospedagem ela já teve um alto gasto com o casamento e precisou separar algumas datas em sua agenda para poder participar da ocasião.

“O casamento vai acontecer entre uma terça e uma sexta, então os valores de passagem e hospedagem são mais altos do que o normal, mas consegui me organizar para ir pois estava animada para participar do grande dia deles”, conta.

“Todo o gasto foi completamente por minha conta e ninguém me obrigou a fazer essa viagem, mas se eu soubesse o que sei agora talvez eu não tivesse escolhido ir”.

Ela ficou decepcionada

Segundo a jovem, que não é uma das madrinhas do casal, ela recentemente foi informada de que uma das madrinhas não terá dinheiro para pagar pelo hotel e deverá ficar hospedada no quarto dela.

“Eles nunca conversaram sobre isso comigo, nem sequer me pediram para hospedá-la comigo”, conta.

“Também fiquei sabendo que todos vão para Las Vegas para comemorar a despedida de solteiro, mas eu não fui convidada para essa parte das comemorações”.

“Para completar, outra madrinha, que não está dividindo um quarto, teve um custo menor com sua hospedagem e isso me fez pensar que algo está errado. Gastei muito dinheiro com essa viagem e em vez de me sentir feliz estou triste e me sentindo culpada por estar triste”.

“É errado eu mudar de ideia e não participar do casamento? Estou chateada e reparando que posso ter imaginado o tempo todo que era mais próxima deles do que realmente somos. Não sei o que fazer”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit ela deve cancelar sua participação no casamento e aproveitar uma semana de férias para conhecer a Islândia.

“Sua história é repleta de sinais de alerta, parece que você nem mesmo foi convidada para o casamento e que só está sabendo das informações para viajar e ajudar a custear algumas despesas do casal”, comentou uma pessoa.

“Diga a eles que você não vai mais comparecer ao casamento, chame uma amiga de verdade e planeje uma semana de aventuras na Islândia. Você já tem passagem e hospedagem, pode e deve aproveitar isso”, sugeriu outra.