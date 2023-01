Filha proíbe mãe de acompanhá-la durante o parto e causa uma grande briga

Uma mulher está sendo criticada depois de proibir sua mãe de acompanhá-la durante o parto de seu segundo filho. Conforme o relato feito por ela no Mumsnet, o relacionamento com a mãe nunca foi próximo o bastante para que ela estivesse presente no momento do nascimento do neto.

Segundo o The Mirror, a mulher preferiu ter a companhia de sua melhor amiga e do pai de seu filho no momento do parto.

“Estou tendo meu segundo bebê e no meu plano de parto pretendo ter meu parceiro e minha melhor amiga presentes na sala de parto comigo”, conta.

“Tenho diversos motivos para fazer essa escolha, mas o principal é que minha melhor amiga e eu conseguimos rir de qualquer coisa e ela também se dá bem com meu marido. Porém, isso acabou gerando alguns problemas com minha mãe, que acredita ter o direito de estar comigo por ser minha mãe”.

Ela não quer a mãe por perto

Seguindo com seu relato, a mulher explica que não tem um bom relacionamento com sua mãe e que as duas nunca foram muito próximas, motivo pelo qual prefere ter a melhor amiga ao seu lado.

“Ela não esteve presente no nascimento do meu primeiro filho, fomos só eu e meu marido. Desta vez eu já sei como as coisas são e quero ter o apoio da minha amiga”.

“Não tenho um relacionamento próximo com minha mãe, raramente nos vemos e ela nunca mostrou muito interesse pelo meu filho mais velho. Apenas para exemplificar, não a vejo desde a véspera de Natal e em todo o ano de 2022 a encontrei apenas 5 vezes”.

“Ela acabou ficando irritada comigo porque acreditou que estaria na sala de parto, depois que eu disse não ela deixou de falar comigo e foi reclamar com outras pessoas que parecem estar afirmando que é direito dela estar presente na sala de parto”, conta a mulher.

“É errado eu não mudar de ideia e deixar ela continuar falando baboseiras para as outras pessoas enquanto tenta me intimidar e forçar a aceitá-la na sala de parto?”, questiona.

Para os usuários da plataforma, ela está correta em suas ações: “Você está agindo da maneira mais sensata possível. Sua mãe é responsável pelas ações dela e adicionar esse estresse a sua gestação é a prova de que sua escolha foi a certa”.

“Eu faria questão de repetir os motivos que me levaram a tomar essa decisão sempre que alguém viesse falar ou comentar sobre isso comigo”, finalizou outra pessoa.