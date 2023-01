Solidariedade animal: Homem ajuda Coala a atravessar rua rodovia movimentada e evita tragédia; assista

Em Queensland, Na Austrália, um homem de 39 anos chamado Will Thornton tomava café em sua varanda em uma tarde ao lado da esposa. Contudo, se viu na necessidade de ajudar a um coala quando percebeu que o bichinho poderia estar em apuros. Relato extraído do portal The Guardian.

Thornton percebeu que o Coala descia de uma árvore próxima e parecia estar certo de que atravessaria a rodovia movimentada logo à frente. Ao se dar conta de que poderia acontecer uma tragédia ao animal, o homem se prontificou a evitá-la.

“Ele apenas começou a se dirigir para a Gold Coast Highway. Então eu desci e queria manter distância porque não queria assustá-lo muito. Ele estava determinado a atravessar a rodovia, então achei melhor parar o trânsito e ajudá-lo a atravessar”, disse Thornton ao The Guardian.

Resgate do animal e tragédia impedida

Antes que o Coala pudesse correr ainda mais riscos na rodovia, Thornton chegou ao local e se esforçou para se aproximar sem que o bichinho se assustasse. Aparentemente, foi um trabalho de campo instantâneo que poderia acontecer qualquer coisa.

“Ele quase atravessou a estrada antes, mas parou e descansou um pouco. A rodovia estava bastante movimentada na época, então foi uma sorte que aconteceu durante o dia, quando pudemos ajudá-lo”, relatou Thornton.

“Foi meio surreal. Tive que levantar as mãos para que os motoristas não pensassem que eu era algum tipo de maluco. Mas eles puderam ver que havia um coala na estrada e entenderam. Estou feliz por ele ter conseguido”, continuou.

Em seguida, o animal saiu ileso do meio da rodovia movimentada, graças à gentiliza de Thornton. Apesar do susto causado no homem e em sua esposa, uma possível tragédia foi evitada no meio da rua.

