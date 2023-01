OVNI? Nuvem estranha aparece na Turquia e apavora moradores

Nuvem lenticular no céu da Turquia (Reprodução/Twitter @Muhamma62071531)

Durante pelo menos duas horas os moradores da cidade de Bursa, na Turquia, olharam surpresos para o céu por conta de uma nuvem com um formato até então nunca visto na região.

A formação misteriosa apareceu no céu da cidade logo cedo na última quinta-feira e em poucos minutos milhares de mensagens e fotos tomaram conta das redes para tentar entender a formação misteriosa.

A imagem parecia um funil que vai se alargado, mas com cores vermelho e laranja, como um ponto no CEI com dois anéis de cores diferentes. Seria um ONVI disfarçado? Seria um olho? Seria o ‘olho de Deus’? Milhares de teses foram compartilhadas nas redes durante todo o dia.

Mas o fenômeno não durou o dia todo e logo a vida havia voltado ao normal na cidade de Bursa.

A majestic lenticular cloud spotted over Bursa, Turkey today. pic.twitter.com/Rs0j1jafJ3 — ʟᴀɴᴋᴀɴᵀᵁᴿᴷ (@lankanist) January 19, 2023

Os especialistas do serviço nacional de meteorologia da Turquia afirmaram que tratava-se apenas de uma nuvem de lente ou nuvem lenticular, geralmente formada por flutuações do vento em elevações como montanhas ou colinas.

A explicação é que os fortes ventos que fluem na mesma direção e altitude encontram obstáculos e são obrigados a subir e descer, formando um movimento de serpentina e causando a oscilação que forma as nuvens, geralmente em altitudes entre 2 e 10 mil metros.

Bursa, segundo os especialistas, fica na base de uma formação montanhosa, tornando-a por isso uma região mais provável para o aparecimento de nuvens lenticulares como a que foi fotografada nos céus da cidade.

Os internautas, porém, questionaram a explicação analítica dos meteorologistas, perguntando por que nunca viram tal formação na região anteriormente, já que a região é tão propícia?