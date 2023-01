Noiva se incomoda após a mãe afirmar que ela ‘não está pronta para casar’

Uma jovem noiva está passando por momentos delicados durante os preparativos de seu casamento depois que sua mãe, e duas amigas, decidiram tentar convencê-la a adiar a data de seu casamento apesar de apoiarem a união dela com seu noivo.

Conforme relato feito pela noiva no Reddit, a noiva acredita que as preocupações de sua mãe estão relacionadas com o fato dela ter sido diagnosticada como uma autista de alto desempenho.

Sem se identificar, a jovem de 24 anos conta que ficou noiva no último ano e que pretende se casar em 2024, mas está encontrando uma certa resistência de algumas pessoas próximas.

“Minha mãe é uma das pessoas que afirma que não estamos prontos para o casamento. Meu pai me apoia e diz que vai pagar pela celebração”.

“Além da minha mãe, duas de suas amigas, que não tiveram relacionamentos bons, afirmam ter preocupações sobre eu me casar. Elas não convivem diariamente comigo, mas sabem que sou diagnosticada como autista de alto desempenho”.

Ela não quer adiar o casamento

Para a noiva, a grande preocupação de sua mãe é o fato de seu diagnóstico visto que os irmãos se casaram com a mesma idade que ela e não enfrentaram qualquer tipo de resistência.

“Eu sinto que isso é mais sobre meu diagnóstico do que qualquer outra coisa, e basicamente quero saber se é errado eu bater o pé no chão e manter a data que decidimos”, questiona a noiva.

“Tenho certeza que o problema é comigo porque todas as pessoas, até as que criticam, gostam do meu noivo”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela deve manter a data escolhida: “Pergunte a seu pai se ele estaria disposto a preencher um cheque para os custos do casamento no valor que ele escolher, então você e seu noivo definem todo o resto sem precisar compartilhar os detalhes com as outras pessoas”.

“Você não está errada. Parece que estão usando seu autismo como desculpa para se preocupar. Insista na data desejada se você achar que está pronta para se casar! Você também deve dizer para sua mãe que as opiniões e preocupações das amigas dela sobre sua vida não têm importância para você”, comentou outra pessoa.