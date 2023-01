Mulher fica inconformada após o parceiro não pagar o seu almoço

Um homem ficou confuso depois de precisar lidar com a “reação exagerada” de sua companheira ao descobrir que ela deveria pagar pelo próprio almoço. Segundo ele, era o segundo encontro do casal e ela esperava não precisar pagar sua parte da conta.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem buscou por ajuda em um tópico do Reddit voltado para problemas em encontros.

De forma anônima ele explica que está saindo com a mulher há 2 meses, mas que devido as agendas lotadas foi o segundo encontro oficial do casal.

“Quando nos conhecemos ela disse que sempre espera que o homem pague, e eu não me importo com isso pois sempre me preparo para cobrir qualquer despesa que seja necessária. Até agora fui eu quem pagou por quase tudo”, conta.

“Ontem nós fomos a um restaurante e nossos pedidos foram anotados em comandas separadas, não pensei nisso na hora e não vi nenhum problema. Comemos, pagamos cada um o seu almoço e depois fomos para as outras atividades que programamos para o nosso dia”.

Ela ficou magoada

Segundo o homem, os problemas começaram quando ele recebeu diversas mensagens da companheira afirmando ter se sentindo “envergonhada” por ter que pagar o próprio almoço durante um encontro.

“Ela disse que eu a fiz se sentir estranha e envergonhada com a situação, pois deixou claro que nunca namoraria com uma pessoa que não pagasse por ela em um encontro”.

“Eu não entendo o motivo dessa reação exagerada, realmente não foi algo vergonhoso ou constrangedor. Sei que não teremos outro encontro depois disso, mas quero entender se eu realmente agi errado”.

Para os usuários do Reddit, ele pode ficar tranquilo pois agiu corretamente: “Eu não namoraria com uma mulher que não está disposta a pagar pelas próprias despesas”, comentou uma pessoa.

“Antes de qualquer coisa, não se sinta culpado pela reação dela, ela é que parece estar acostumada a receber tudo o que quer. Na minha opinião o correto é sempre dividir a conta. Ela exigir que o cara sempre pague por ela é algo que me deixaria extremamente confuso e incomodado”, comentou outra.