Mulher descobre que a cunhada está vendendo as roupas doadas por ela

Uma mãe está magoada depois de descobrir que sua cunhada decidiu vender roupas e itens de segunda mão doados por ela. Segundo relato, ela não pretendia receber os itens de volta após o uso, mas não concorda que a cunhada lucre com suas doações.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história por meio de uma publicação realizada no fórum online Mumsnet.

De forma anônima ela relatou: “Minha cunhada tem um bebê pouco tempo mais novo que o meu. Eles são do mesmo sexo então eu dei algumas roupas e itens de segunda mão para ela quando deixaram de servir para meu filho”.

“Recentemente eu descobri que ela está anunciando e vendendo as roupas e os outros itens que dei para ela em um site”, conta a mulher.

Ela ficou magoada com a atitude da mulher

Magoada com a atitude da cunhada, ela decidiu não a confrontar, mas precisou desabafar com outras pessoas para entender se seus sentimentos são válidos.

“Eu não dei os itens para ela esperando recebê-los de volta, mas fiquei incomodada por saber que ela está lucrando com as coisas que eu doei para ela”.

“Eu poderia ter vendido eu mesma, mas ao invés disso pensei em ajudar minha cunhada e entregar as coisas para ela”, conta.

Para os usuários da plataforma, a situação é complicada e envolve diversas questões.

“Eu também ficaria aborrecida se descobrisse alguma coisa desse tipo. Recebemos alguns itens de segunda mão e sempre que deixam de ser úteis nós os enviamos para caridade”, comentou uma pessoa.

“Você poderia ter vendido os itens antes de entregar a ela, mas não fez isso. A partir do momento em que você deu os itens para ela, eles passam a ser dela. Com isso quem decide o que vai fazer com eles não é você. Também não é da sua conta o que ela faz com as coisas que você deu para ela”, finalizou outra pessoa.